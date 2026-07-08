Odnaleziono szczątki zaginionego Boeinga 737. Trwają poszukiwania załogi

Jak wcześniej informował Zarząd Portów Lotniczych Pakistanu (PAA), kontakt z transportowym Boeingiem 737 został utracony, gdy maszyna znajdowała się około 250 kilometrów na zachód od Karaczi. Samolot wykonywał lot ze Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do największego miasta Pakistanu.

Pakistański portal Geo.tv przekazał, że na pokładzie znajdowała się pięcioosobowa załoga. Tożsamość wszystkich członków załogi potwierdzały dokumenty odlotu z lotniska w Szardży.

Dane z systemu śledzenia lotów wskazywały, że maszyna leciała na właściwej wysokości z prędkością około 790 km/h. Z niewiadomych przyczyn samolot wykonał jednak zwrot o 180 stopni, po czym rozpoczął gwałtowne opadanie. W ciągu pięciu minut wysokość zmniejszyła się z około 35 tysięcy stóp (około 10,6 km) do zaledwie 1,1 tysiąca stóp (około 335 metrów), a prędkość spadła do 211 km/h. Chwilę później Boeing zniknął z radarów.

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Według rzecznika PAA, cytowanego przez Geo.tv, tuż przed utratą łączności kapitan zgłosił awarię systemu nawigacyjnego.

PN and PMSA after 12 hours of Search & Rescue operations in deep Sea have successfully located and identified wreckage of K2 Airways Cargo B737 which was declared missing last night. The wreckage was recovered from 53 NM South of ORMARA. pic.twitter.com/0dZpj8s7u3— Pakistan Airports Authority (@Pk_PAA_Official) July 8, 2026

Po 12 godzinach odnaleziono wrak

Nowe informacje przekazało Ministerstwo Obrony Pakistanu oraz Pakistan Airports Authority. W komunikacie opublikowanym w serwisie X poinformowano, że po ponad 12 godzinach działań ratowniczych na otwartym morzu pakistańska marynarka wojenna oraz Pakistan Maritime Security Agency z powodzeniem zlokalizowały i zidentyfikowały wrak zaginionego Boeinga 737.

Szczątki samolotu odnaleziono 53 mile morskie na południe od miasta Ormara. Do poszukiwań wykorzystano zarówno jednostki powietrzne, jak i morskie.

Służby podkreśliły, że trwają działania mające na celu odnalezienie członków pięcioosobowej załogi. Zapowiedziano również, że kolejne informacje będą przekazywane wraz z postępem akcji poszukiwawczo-ratunkowej.

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