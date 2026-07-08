Tornado wyssało mężczyznę z 12. piętra! Razem z sofą, na której siedział i stołem

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-07-08 12:29

W to wprost trudno uwierzyć! Chińska agencja UPI przekazała w środę, 8 lipca, że tornado, które uderzyło w miasto Huanggang w prowincji Hubei było tak silne, że wyssało mężczyznę z mieszkania na 12. piętrze bloku wraz z sofą, stołem i szafkami! Mężczyzna przeżył, ale jest w ciężkim stanie.

Gruzy i zniszczenia po tornadzie w Chinach. Na wstawce ratownicy przy uszkodzonym budynku. Więcej przeczytasz na SE.
Autor: CNS / AFP/East News; Wu Zhizun/Xinhua/ Associated Press
  • W poniedziałek w Chinach doszło do serii niszczycielskich tornad, które przyniosły niewyobrażalne szkody i dramatyczne sceny.
  • Jeden z mieszkańców, relaksujący się na sofie, został dosłownie wyssany z mieszkania przez huraganowy wiatr wraz z meblami.
  • Żywioł pochłonął już 11 ofiar śmiertelnych i ranił ponad 330 osób, dewastując tysiące budynków.
  • Sprawdź, dlaczego eksperci alarmują, że takie katastrofy będą coraz częstsze.

Tornado wyciągnęło go z mieszkania razem z meblami. Szok!

Stacja TVBS relacjonuje szczegóły tego szokującego zdarzenia, do którego doszło w poniedziałek, 6 lipca. "W chwili uderzenia tornada mężczyzna o nazwisku Zhang odpoczywał na sofie w salonie. Wichura wyrwała w całości okno z muru budynku i wyssała go z mieszkania wraz z sofą, szafkami i stołem. Zhanga znaleziono nieprzytomnego w pasie zieleni pod blokiem. Dotychczas nie odzyskał przytomności" - czytamy. Z poważnymi obrażeniami przebywa na oddziale intensywnej terapii. W mieszkaniu razem z mężczyzną w chwili zdarzenia była jego żona i dziecko. Na szczęcie oboje przebywali w innej części mieszkania. Nic im się nie stało.

Będzie coraz gorzej

Chińska agencja informacyjna UPI przekazała, że z powodu tornada, burz i wiejącego do 150 km na godz. wiatru zginęło już 11 osób, a ponad 330 odniosło obrażenia. Około 5 tysięcy domów w Hubei zostało zniszczonych, wiatr zrywał dachy z budynków i niszczył infrastrukturę. "W Huanggang wiatr wiał z taką siłą, że przemieszczał półciężarówki o nawet 30 metrów" - czytamy. Eric Wang, ekspert od burz powiedział dla UPI, że poniedziałkowe tornada były najbardziej niszczycielskie od 2016 r., kiedy w mieście Yancheng na wschodzie kraju zginęło 98 osób. Niestety, zmiany klimatyczne powodują, że z tak ekstremalnymi zjawiskami będziemy się na Ziemi mierzyć coraz częściej. 

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