Trąba powietrzna w woj. opolskim. Uszkodzone dachy i powalone drzewa

Weekendowe zjawiska atmosferyczne przyniosły sporo szkód w różnych częściach kraju, ale to Opolszczyzna ucierpiała w sposób wyjątkowy. W miejscowości Balcarzowice w pow. strzeleckim nawałnica zrujnowała mienie wielu osób, a lokalna społeczność mówi o prawdziwym kataklizmie.

Potężny front uszkodził kilkanaście obiektów, z których wiatr zerwał blaszane poszycia. Fragmenty dachów zostały rozniesione na dziesiątki metrów, a podwórka zasypał gruz, połamane gałęzie i resztki zabudowań. Uszkodzeniom uległa również sieć energetyczna, a wiatr powalił wiele drzew.

Według aktualnych ustaleń naruszonych zostało 11 budynków, w tym 5 budynków mieszkalnych. Służby na bieżąco monitorują sytuację oraz prowadzą działania mające na celu zabezpieczenie uszkodzonych obiektów i wsparcie mieszkańców - przekazał Opolski Urząd Wojewódzki.

Straż pożarna pracowała na miejscu przez długie godziny, usuwając skutki żywiołu. Ich priorytetem było zabezpieczenie pozbawionych poszycia domostw przed deszczem oraz likwidacja niebezpieczeństwa, jakie stwarzały przewrócone drzewa i zniszczone konstrukcje.

Zobaczcie zdjęcia po przejściu trąby powietrznej:

Krajobraz po nawałnicy w Balcarzowicach. Brak osób poszkodowanych

Choć straty materialne są ogromne, odpowiednie służby zaznaczają, że nikt nie został ranny. Z relacji świadków wynika, że to cud, gdyż latające w powietrzu ogromne płaty blachy mogły doprowadzić do tragedii.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że za te spustoszenia odpowiada trąba powietrzna. Tak twierdzą Polscy Łowcy Burz, którzy badali sytuację meteo w tym regionie. Z ich analiz wynika, że nad tą częścią Polski przemieszczała się niezwykle aktywna superkomórka burzowa, która mogła wytworzyć niszczycielski wir uderzający w miejscowość.

Eksperci tłumaczą, że takie zdarzenia w naszym kraju nie należą do częstych, ale potrafią wyrządzić gigantyczne szkody na małym terenie. Dokładnie tak wygląda to w Balcarzowicach, gdzie wystąpiły punktowe zniszczenia, typowe dla lejów kondensacyjnych schodzących do ziemi.

Obecnie trwa sprzątanie zniszczonych posesji oraz wstępne liczenie kosztów odbudowy. Wiele osób czeka gruntowna naprawa domów i obiektów inwentarskich. Trwa również gromadzenie danych mających ostatecznie potwierdzić wystąpienie trąby powietrznej w tej okolicy.