Co to był za ślub! Policjant powiedział „tak” w mundurze, a kościół otoczyła honorowa asysta

Jak poinformowała Śląska Policja, w piątek, 22 maja w Siemianowicach Śląskich na ślubnym kobiercu stanęli Magdalena i Denis. Pan młody, który jest policjantem, wypowiedział sakramentalne „tak” w galowym mundurze. Już sam ten widok robił ogromne wrażenie, ale na tym wyjątkowa oprawa uroczystości się nie skończyła.

W ceremonii uczestniczyła policyjna asysta honorowa. Funkcjonariusze z kompanii honorowej utworzyli reprezentacyjny szpaler, który towarzyszył młodej parze podczas najważniejszych chwil tego dnia. Szczególnie efektownie wyglądało wyjście nowożeńców z kościoła, gdy przechodzili pomiędzy ustawionymi policjantami.

Dla Magdaleny ten dzień miał również szczególne znaczenie zawodowe. Na co dzień pracuje ona jako pracownik cywilny w Komisariacie I Policji w Chorzowie, dlatego uroczystość była ważnym wydarzeniem także dla policyjnego środowiska.

Wśród gości nie zabrakło najbliższej rodziny, przyjaciół oraz współpracowników, którzy wspólnie świętowali rozpoczęcie nowego etapu w życiu młodej pary.

Jak podkreśla Śląska Policja, obecność honorowej asysty była wyrazem szacunku dla policyjnego munduru, tradycji służby oraz osób związanych z formacją.

Nowożeńcom pozostaje życzyć wszystkiego, co najlepsze – dużo zdrowia, miłości, wzajemnego wsparcia i samych szczęśliwych chwil na nowej drodze życia.