Nocna akcja straży pożarnej w Mikołowie. Płonęło mieszkanie

Do zdarzenia doszło 29 maja około godziny 20.55. Ogień wybuchł w jednym z mieszkań, które znajduje się w wielorodzinnym budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja na terenie Mikołowa.

Pod wskazany adres od razu zadysponowano jednostki, które po dotarciu potwierdziły pożar lokalu. Ratownicy natychmiast rozpoczęli walkę z rozprzestrzeniającym się żywiołem, weryfikując jednocześnie zagrożenie w pozostałych częściach tego budynku.

Skutki tego zdarzenia odczuły dwie osoby, które zostały poszkodowane. Obecnie nie udostępniono precyzyjnych komunikatów o ich dokładnym stanie zdrowia. Wiadomo jednak, że na miejscu działał Zespół Ratownictwa Medycznego, zapewniając niezbędną pomoc medyczną.

Z uwagi na gęste zadymienie i realne niebezpieczeństwo przeniesienia się ognia, dowodzący zdecydowali o natychmiastowej ewakuacji. Z sąsiadujących mieszkań swoje domy musiały doraźnie opuścić łącznie cztery osoby, aby całkowicie uniknąć ryzyka zatrucia.

Szybka reakcja służb sprawiła, że płomienie nie zajęły innych mieszkań tej kamienicy. W operacji ratunkowo-gaśniczej wzięły udział cztery zastępy, w tym funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz ochotnicy z OSP w Mikołowie. Do działań skierowano również specjalistyczny samochód wyposażony w mechaniczną drabinę.

Okolice miejsca zdarzenia patrolowali również policjanci, którzy zabezpieczali rejon i odpowiednio kierowali ruchem drogowym w trosce o gapiów. Cała operacja służb dobiegła końca dokładnie o godzinie 22.12.

Zasady bezpieczeństwa w przypadku pożaru. Strażacy radzą

Strażacy nieustannie apelują, by w razie wykrycia ognia natychmiast powiadomić dyspozytora dzwoniąc na bezpłatny numer alarmowy 112 lub 998, a także głośno ostrzec wszystkie inne osoby przebywające w danym budynku.

Gdy pożar wybuchnie w naszym mieszkaniu, musimy błyskawicznie opuścić to pomieszczenie. Niezwykle ważne jest, aby szczelnie zamknąć za sobą wszystkie drzwi, co zablokuje rozprzestrzenianie dymu, a podczas ewakuacji absolutnie nie wolno korzystać z wind.

Jeśli pomieszczenia są mocno zadymione, najlepiej przemieszczać się blisko podłogi, ponieważ tam stężenie szkodliwych substancji jest mniejsze. Dodatkowo warto zabezpieczyć usta i nos wilgotnym materiałem, by zminimalizować ryzyko wdychania toksycznych oparów.

W sytuacji, gdy dym lub płomienie całkowicie odetną drogę ucieczki, powinniśmy zamknąć się w bezpiecznym pokoju. Należy dokładnie uszczelnić drzwi przy pomocy zmoczonych ręczników i od razu wezwać pomoc, precyzyjnie informując służby o swojej lokalizacji.