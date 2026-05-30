Napięta sytuacja w Chorzowie. Kilkudziesięciu pseudokibiców chciało wywołać bójkę

Martyna Urban
2026-05-30 10:50

Do groźnego starcia pseudokibiców mogło dojść w centrum Chorzowa. Kilkudziesięcioosobowa grupa przyjechała do miasta, by sprowokować bójkę z kibicami lokalnego klubu. Dzięki szybkiej reakcji śląskich policjantów do konfrontacji nie doszło. Nagranie z interwencji, zarejestrowane przez kamery nasobne funkcjonariuszy, opublikowała właśnie policja.

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

O krok od ustawki pseudokibiców. Policja przybyła na czas

We wtorkowy wieczór,26 maja w rejonie rynku w Chorzowie zgromadziła się grupa kilkudziesięciu młodych mężczyzn. Jak informuje śląska policja, byli to pseudokibice z sąsiedniego miasta, którzy swoim zachowaniem mieli prowokować do starcia sympatyków miejscowego klubu piłkarskiego.

Po otrzymaniu informacji o niepokojącym zgromadzeniu na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie oraz innych jednostek. Mundurowi zabezpieczyli teren jeszcze przed przybyciem przeciwnej grupy.

Jak podkreślają policjanci, sytuacja była napięta. Funkcjonariusze musieli nie tylko rozdzielać agresywnie zachowujących się pseudokibiców, ale także zapobiegać próbom niszczenia miejskiej infrastruktury. Według relacji służb uczestnicy zajścia mieli sięgać po kamienie i fragmenty kostki brukowej.

Ostatecznie dzięki zdecydowanej interwencji mundurowych nie doszło do bójki. Nikt nie odniósł obrażeń, a policja nie dokonała żadnych zatrzymań.

Policja udostępniła nagranie z niedoszłej ustawki pseudokibiców

W sobotę, 30 maja Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach opublikowała nagranie z interwencji. Materiał został zarejestrowany przez kamery nasobne funkcjonariuszy i pokazuje przebieg działań prowadzonych na chorzowskim rynku.

To nie pierwszy przypadek, gdy śląska policja udaremnia próbę zorganizowania kibolskiej ustawki. W ostatnich latach mundurowi wielokrotnie interweniowali podczas podobnych zdarzeń, zarówno w okolicach stadionów, jak i na drogach regionu, zapobiegając eskalacji przemocy między zwaśnionymi grupami pseudokibiców.   

