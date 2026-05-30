Salezjańscy męczennicy z Auschwitz i Dachau zostaną beatyfikowani

W krakowskim Sanktuarium św. Jana Pawła II w sobotę, 6 czerwca zaplanowano podniosłą ceremonię beatyfikacji dziewięciu salezjanów, którzy poświęcili życie w obronie wiary w czasach II wojny światowej. Na ołtarze wyniesieni zostaną: ks. Jan Świerc SDB, ks. Ignacy Antonowicz SDB, ks. Karol Golda SDB, ks. Włodzimierz Szembek SDB, ks. Franciszek Harazim SDB, ks. Ludwik Mroczek SDB, ks. Ignacy Dobiasz SDB, ks. Kazimierz Wojciechowski SDB oraz ks. Franciszek Miśka SDB.

Wymienieni duchowni zostaną ogłoszeni błogosławionymi jako męczennicy zabici przez niemieckich okupantów w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau w latach 1941–1942.

Postanowienie o uznaniu męczeństwa kapłanów wydał papież Leon XIV. Ojciec Święty 24 października 2025 roku podpisał dekret, z którego wynika, że salezjanie ponieśli śmierć w wyniku „nienawiści do wiary”.

Życiorys ks. Karola Goldy z Tychów

Ks. Karol Golda przyszedł na świat 23 grudnia 1914 roku w Tychach. Od najmłodszych lat wykazywał się niezwykłą gorliwością religijną, pracowitością i wysokimi aspiracjami. Kiedy miał zaledwie 13 lat, zdecydował o wstąpieniu w szeregi salezjanów, a następnie dołączył do zgromadzenia św. Jana Bosko.

Zdolny student przejawiał zainteresowanie filozofią i matematyką, a jego zwierzchnicy podziwiali jego oddanie i chęć do działania. Nauki teologiczne pobierał w Rzymie, gdzie w 1938 roku został wyświęcony na kapłana. Dał się poznać jako wybitny pedagog i duszpasterz, który swoją serdecznością i otwartością łatwo zjednywał sobie sympatię innych.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, ks. Golda nie zaprzestał pracy duszpasterskiej. Został zatrzymany przez gestapo 31 grudnia 1941 roku. Z dostępnych relacji wynika, że pretekstem do aresztowania mogło być niesienie pomocy duchowej niemieckiemu wojskowemu, który wbrew zakazom wyspowiadał się u tyskiego kapłana.

Duchowny został przewieziony do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Przez kilka miesięcy znosił tam okrutne prześladowania, tortury i skrajny głód. Osoby dzielące z nim obozowy los zwracały uwagę na jego niezachwianą siłę ducha i godną podziwu postawę w obliczu ogromnego cierpienia.

Ks. Karol Golda poniósł śmierć 14 maja 1942 roku w obozie Auschwitz, mając raptem 28 lat. Zdaniem jego współbraci i innych świadków, tragiczny koniec był wynikiem niezłomnego realizowania powołania kapłańskiego i trwania przy chrześcijańskich wartościach.

Dzięki swojej niezwykłej postawie został włączony do grona męczenników Kościoła katolickiego. Trwający wiele lat proces beatyfikacyjny sfinalizowano, gdy Stolica Apostolska oficjalnie potwierdziła jego męczeństwo.

Plan krakowskich uroczystości beatyfikacyjnych

Wydarzenia związane z beatyfikacją rozpoczną się 6 czerwca o godzinie 9.00 od wspólnego czuwania modlitewnego. Uroczysta msza święta rozpocznie się o godzinie 10.00, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro.

Dla mieszkańców Tychów będzie to chwila o szczególnym znaczeniu. Ponad 80 lat po męczeńskiej śmierci ks. Karol Golda, kapłan nierozerwalnie związany z tym miastem, zostanie oficjalnie wprowadzony do grona błogosławionych Kościoła katolickiego.