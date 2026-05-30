Dramatyczny pościg w Krakowie. Radiowóz wypadł z drogi i runął na tory

Martyna Urban
2026-05-30 12:39

Groźny pościg za młodym motocyklistą zakończył się poważnym wypadkiem policyjnego radiowozu w Krakowie. Funkcjonariusze ruszyli za kierowcą motocrossa, który miał stwarzać zagrożenie na drodze i ignorował polecenia do zatrzymania. W trakcie akcji radiowóz wypadł z drogi i znalazł się na torach kolejowych. Jeden z policjantów został ciężko ranny.

Pościg w Krakowie/ zdj. ilustracyjne

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Pościg w Krakowie. Dwóch policjantów poszkodowanych

Do zdarzenia doszło w piątek, 29 maja wieczorem, tuż przed godziną 20. Patrol policji zauważył młodego mężczyznę poruszającego się motocrossem w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu. Według świadków kierowca wykonywał niebezpieczne manewry, w tym jazdę na jednym kole.Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował portal "Malopolskie24 info".

Gdy funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania go do kontroli, motocyklista zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg.

Dramatyczny zwrot nastąpił na jednym z łuków drogi. Radiowóz stracił przyczepność, zjechał z nasypu i wpadł na tory kolejowe. Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Węgrzynowickiej i Spławy w Krakowie.

Kierujący radiowozem policjant odniósł poważne obrażenia. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował funkcjonariusza do szpitala. Ranna została również policjantka podróżująca radiowozem. Według wstępnych informacji doznała potłuczeń, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierujący motocrossem został zatrzymany

Po wypadku motocyklista porzucił swój pojazd i próbował uciekać pieszo. Został jednak zatrzymany przez inny patrol. Policjanci ustalają teraz wszystkie okoliczności zdarzenia.

Jak wynika z relacji świadków, młody mężczyzna miał od dłuższego czasu stwarzać zagrożenie na okolicznych ulicach. Mieszkańcy skarżyli się na jego brawurową jazdę i obawiali się o swoje bezpieczeństwo.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a śledczy przesłuchali świadków. Zatrzymany motocyklista ma zostać przesłuchany przez policję. Trwa wyjaśnianie okoliczności zarówno pościgu, jak i wypadku radiowozu.

Źródło: Malopolskie24 info

KRAKÓW
POŚCIG