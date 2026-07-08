Mordercza ryba atakuje w Europie! Ukochane przez Polaków miejsca zagrożone

Grecja płaci rybakom za łowienie groźnej ryby. Ta rozdymka ma zęby jak nożyce i śmiertelną truciznę

Ryba jak z horroru atakuje greckie kurorty! Grecja zdecydowała się już nawet płacić rybakom za odławianie rozdymki srebrzystolicej. To inwazyjny gatunek, który w ostatnich latach szybko rozprzestrzenił się w Morzu Śródziemnym. Jak informuje Bloomberg, rząd przeznaczył na pilotażowy program 1,5 mln euro. Rybacy otrzymają 5,33 euro za każdy kilogram wyłowionych ryb.

"To niezwykle żarłoczna ryba. Nasze połowy są dziś średnio o 30–40 proc. mniejsze"

Rozdymka pochodzi z Oceanu Indyjskiego i Morza Czerwonego. Do Morza Śródziemnego przedostała się przez Kanał Sueski. Pierwszy raz pojawiła się u wybrzeży Grecji w 2005 roku, ale dopiero w ostatnich latach jej liczba gwałtownie wzrosła. Ryba jest wyjątkowo żarłoczna. Żywi się krewetkami, krabami, kałamarnicami i wieloma gatunkami ryb, w tym cenionymi przez rybaków doradami. Grecki rybak Stavros Moraitis, który od ponad 30 lat łowi ryby w okolicach wyspy Milos, powiedział Bloombergowi, że skutki są już bardzo odczuwalne. – To niezwykle żarłoczna ryba. Nasze połowy są dziś średnio o 30–40 proc. mniejsze niż jeszcze kilka lat temu – mówi. Rozdymka nie ma w Morzu Śródziemnym naturalnych wrogów. Dodatkowo jest bardzo odporna i łatwo przystosowuje się do nowych warunków. To sprawia, że jej populacja stale rośnie.

Szczęki tej ryby są bardzo mocne. Rozdymka potrafi przegryźć metalową puszkę

Ryba budzi obawy nie tylko ze względu na wpływ na środowisko. Ma wyjątkowo mocne szczęki, które – jak podaje Bloomberg – potrafią przegryźć nawet metalową puszkę. Jeszcze większym zagrożeniem jest jednak znajdująca się w jej organizmie tetrodotoksyna. To silna neurotoksyna, około tysiąc razy bardziej trująca niż cyjanek. Nie istnieje na nią antidotum. Jedna rozdymka może zawierać tyle toksyny, że wystarczy ona do zabicia nawet kilkudziesięciu dorosłych osób. Te niebezpieczne ryby pojawiły się już także u wybrzeży Włoch i Hiszpanii, a pojedyncze osobniki odnotowano również w innych częściach Morza Śródziemnego.

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Toxic pufferfish that can bite through bone lurks in Mediterranean https://t.co/8XPzG45m1m— The Times and Sunday Times (@thetimes) July 7, 2026

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