Awaryjne lądowanie samolotu! Nagle pojawił się dym. Pasażerowie zatruci!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-07-08 11:09

Chwile grozy na pokładzie samolotu do Toronto! Maszyna lecąca z Azorów musiała nagle awaryjnie lądować po tym, jak na pokładzie pojawił się dym. Ludzie wpadli w panikę, kilka osób się zatruło. Co tam się wydarzyło?

Pasażerowie siedzący w kabinie samolotu. O awaryjnym lądowaniu i dymie na pokładzie przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com
  • Pasażerowie samolotu SATA przeżyli chwile grozy, gdy podczas lotu z Azorów do Toronto na pokładzie nagle pojawił się dym.
  • Kapitan błyskawicznie podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu, a po bezpiecznym dotarciu na Terceirę sześć osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia.
  • Co było przyczyną tej niebezpiecznej sytuacji i jakie ustalenia przyniosło prowadzone śledztwo?

Dym na pokładzie samolotu pełnego pasażerów

Dramatyczne chwile z pewnością przeżyli pasażerowie samolotu portugalskich linii lotniczych SATA, lecącego we wtorek (7 lipca) wieczorem z Azorów do Toronto. Jak informuje regionalna telewizja RTP Acores, niedługo po tym, jak maszyna wystartowała z lotniska Jana Pawła II w Ponta Delgada, kapitan samolotu nagle zgłosił pilną potrzebę natychmiastowego lądowania awaryjnego.

Chwile grozy w przestworzach. Samolot musiał awaryjnie lądować

Przekazał, że na pokładzie samolotu pojawił się dym. Błyskawicznie lot został przekierowany na wyspę Terceira, gdzie pilot bezpiecznie wylądował na lotnisku Lajes. Tam w gotowości czekali już strażacy, zespoły ratowników regionalnych służb obrony cywilnej, a także ratownicy medyczni. Wszyscy pasażerowie opuścili pokład. Wielu z nich uskarżało się na problemy z oddychaniem, a sześć osób z objawami zatrucia musiało trafić do szpitali. 

Na razie nie ma informacji na temat tego, co dokładnie wydarzyło się w kabinie pasażerskiej i skąd zaczął się wydobywać dym. Służby zapowiedziały śledztwo w tej sprawie. 

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