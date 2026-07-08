Awaryjne lądowanie samolotu! Nagle pojawił się dym. Pasażerowie zatruci!

Pasażerowie samolotu SATA przeżyli chwile grozy, gdy podczas lotu z Azorów do Toronto na pokładzie nagle pojawił się dym.

Kapitan błyskawicznie podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu, a po bezpiecznym dotarciu na Terceirę sześć osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia.

Co było przyczyną tej niebezpiecznej sytuacji i jakie ustalenia przyniosło prowadzone śledztwo?

Dym na pokładzie samolotu pełnego pasażerów

Dramatyczne chwile z pewnością przeżyli pasażerowie samolotu portugalskich linii lotniczych SATA, lecącego we wtorek (7 lipca) wieczorem z Azorów do Toronto. Jak informuje regionalna telewizja RTP Acores, niedługo po tym, jak maszyna wystartowała z lotniska Jana Pawła II w Ponta Delgada, kapitan samolotu nagle zgłosił pilną potrzebę natychmiastowego lądowania awaryjnego.

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Przekazał, że na pokładzie samolotu pojawił się dym. Błyskawicznie lot został przekierowany na wyspę Terceira, gdzie pilot bezpiecznie wylądował na lotnisku Lajes. Tam w gotowości czekali już strażacy, zespoły ratowników regionalnych służb obrony cywilnej, a także ratownicy medyczni. Wszyscy pasażerowie opuścili pokład. Wielu z nich uskarżało się na problemy z oddychaniem, a sześć osób z objawami zatrucia musiało trafić do szpitali.

Na razie nie ma informacji na temat tego, co dokładnie wydarzyło się w kabinie pasażerskiej i skąd zaczął się wydobywać dym. Służby zapowiedziały śledztwo w tej sprawie.

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