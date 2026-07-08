Tropikalne upały ustąpiły burzom i wichurom. Kolejna zmiana na horyzoncie! Pogoda przyprawia o ból głowy

Najpierw chłód, deszcz i wichury. Kolejna pogodowa zmiana na horyzoncie

Początek lipca przyniósł wyraźne ochłodzenie. W środę, 8 lipca, nad większością kraju utrzyma się duże zachmurzenie z jedynie chwilowymi przejaśnieniami. Na zachodzie nie powinno padać, jednak w pozostałych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i południu możliwe są również burze. Najwięcej deszczu może spaść na Suwalszczyźnie.

Trudna sytuacja panuje także na Pomorzu. Wszystko przez niż Bernadette, który przyniósł huraganowy wiatr. Na Żuławach i Mierzei Wiślanej porywy mogą przekraczać 100 km/h. W Gdańsku zamknięto molo w Brzeźnie oraz kąpieliska, a w Krynicy Morskiej profilaktycznie ewakuowano około 400 dzieci z obozu harcerskiego do budynków szkoły i biblioteki.

Najnowsza prognoza pogody. Kiedy wróci ciepło?

Niskie temperatury utrzymają się także w czwartek, 9 lipca. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą zaledwie 14–15 st. C, oraz na krańcach południowych z temperaturą około 12 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie można liczyć na około 24 st. C.

W piątek pogoda zacznie się stopniowo poprawiać. W centrum kraju prognozowanych jest 21–22 st. C, na południu 22–23 st. C, a na zachodzie do 26 st. C. Jeszcze cieplej zapowiada się weekend. W sobotę na zachodzie temperatura wzrośnie do 26–27 st. C, natomiast w niedzielę termometry pokażą od około 20 st. C na północy, przez 24–26 st. C w centrum, aż do 30 st. C na południowym zachodzie.

Nawet 38 stopni! Prognozy zapowiadają powrót upałów

Na tym jednak nie koniec pogodowych zmian. Długoterminowe prognozy wskazują, że jeszcze w lipcu do Polski wrócą upały. Jak informuje serwis polskieradio24.pl, około 18 lipca od zachodu zaczną napływać bardzo gorące masy powietrza.

Według najnowszych wyliczeń modelu ECMWF temperatury w wielu regionach kraju ponownie przekroczą 30 st. C. Na zachodzie może być nawet 35 st. C, a lokalnie termometry mają wskazać 36–37 st. C. Niewykluczone, że na krańcach zachodnich temperatura wzrośnie nawet do 38 st. C w cieniu. Jeśli prognozy się potwierdzą, będzie to kolejna fala upałów tego lata.

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