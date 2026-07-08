10 najlepszych plaż nad Bałtykiem. Odkryj wyjątkowe nadmorskie perełki

Gdzie na wakacje 2026? Polskie morze wciąż popularne

Pierwsze tygodnie letniego wypoczynku udowodniły, że rodzime wybrzeże niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem podróżnych. Szczególnie oblężone było na początku lipca, kiedy to do kraju napłynęły afrykańskie upały i turyści tłumnie ruszyli nad morze. To wyraźnie pokazuje, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, nasz krajowy Bałtyk jest fantastycznym wyborem na urlop. Jeśli szukasz inspiracji, gdzie się wybrać, przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu najatrakcyjniejszych plaż.

Najlepsze plaże nad Bałtykiem. Sprawdź nasz ranking

Wybrzeże Morza Bałtyckiego oferuje mnóstwo urokliwych i wartych odwiedzenia zakątków. Jeśli chcesz poznać te najbardziej zachwycające, zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią. Przygotowaliśmy w niej listę 10 najlepszych nadmorskich plaż, które zdecydowanie warto uwzględnić w swoich wakacyjnych planach.

Więcej szczegółów znajdziesz w dalszej części materiału pod galerią zdjęć.

NAJLEPSZE PLAŻE NAD MORZEM [LISTA]

10

Morze Bałtyckie pełne niespodzianek. Nie tylko Kołobrzeg i Sopot

Choć turystom Bałtyk najczęściej kojarzy się z oblegającymi Sopot, Mielno czy Kołobrzeg kurortami, region ten ma do zaoferowania znacznie więcej. Polskie wybrzeże obfituje również w mniej zatłoczone lokalizacje, gdzie można cieszyć się spokojem w otoczeniu dzikiej natury. Urokliwe, ukryte plaże, majestatyczne wydmy, szlaki biegnące przez lasy oraz zachwycające formacje klifowe udowadniają, że nadmorskie tereny potrafią niesamowicie zaskoczyć swoją różnorodnością.

Inwestorzy stawiają na nadmorskie kurorty. Pobierowo rośnie w siłę

Polskie wybrzeże przyciąga nie tylko turystów, ale także przedsiębiorców, którzy widzą w nim ogromne możliwości biznesowe. Z powodu stale rosnącej popularności urlopów nad Bałtykiem, dynamicznie rozwija się tam infrastruktura turystyczna, w tym nowoczesne hotele i kompleksy rekreacyjne. Takie obiekty mają na celu zapewnienie rozrywki i wypoczynku gościom przez okrągły rok, a nie tylko w wakacje. Jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji w regionie jest powstały Hotel Gołębiewski w Pobierowie, który znacząco wyróżnia się na tle innych projektów.

Zejście na plażę hotel Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]