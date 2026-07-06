Spali przy otwartym balkonie, bo było gorąco. Rano zauważyli, że sprzed domu zniknął ich samochód

Wszedł do mieszkania przez balkon i odjechał ich autem. 36-latek stanie przed sądem

Wykorzystał otwarte drzwi balkonowe i sen domowników. Z mieszkania ukradł telefon komórkowy oraz kluczyki do samochodu, a następnie odjechał zaparkowanym przed blokiem Peugeotem. Dzięki sprawnym działaniom policjantów z wydziału kryminalnego 36-latek został szybko zatrzymany, a skradziony pojazd odzyskano.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietypowej kradzieży, do której doszło nocą w Tczewie. Gdy mieszkańcy spali, sprawca dostał się do mieszkania przez drzwi balkonowe. Zabrał telefon komórkowy o wartości 2 tysięcy złotych oraz kluczyki do samochodu, a następnie odjechał zaparkowanym przed blokiem Peugeotem wartym 10 tysięcy złotych – informują funkcjonariusze z Tczewa.

Dzięki analizie zebranych informacji policjanci szybko ustalili potencjalnego sprawcę zdarzenia i miejsce jego pobytu. Funkcjonariusze odzyskali skradziony samochód, a następnie zatrzymali 36-letniego mężczyznę. Po zatrzymaniu trafił on do policyjnej celi.

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36-latek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy kradzieży telefonu komórkowego i kluczyków do samochodu, a drugi - kradzieży z włamaniem dotyczącej zaboru pojazdu. Za pierwsze przestępstwo odpowie w warunkach recydywy, natomiast za kradzież samochodu – w warunkach tzw. podwójnej recydywy.

Mężczyzna niedawno opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę za podobne przestępstwa. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności, a działanie w warunkach recydywy może skutkować surowszym wyrokiem.

- Policjanci przypominają, że szczególnie w okresie letnim warto pamiętać o zamykaniu okien i drzwi balkonowych przed snem. Chwila nieuwagi może stworzyć okazję dla złodzieja – dodają funkcjonariusze.

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