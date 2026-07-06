Spali przy otwartym balkonie, bo było gorąco. Rano zauważyli, że sprzed domu zniknął ich samochód

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-06 8:01

Była gorąca noc, więc zasnęli przy otwartych drzwiach balkonowych. Gdy rano się obudzili, przed blokiem nie było już ich samochodu. Z mieszkania zniknęły także kluczyki i telefon komórkowy. Jak ustalili policjanci z Tczewa (woj. pomorskie), złodziej wykorzystał sen domowników, wszedł do środka i odjechał zaparkowanym przed budynkiem autem. Na szczęście sprawa ta ma szczęśliwy finał.

Balkon z otwartymi drzwiami. Na miniaturze czarny Peugeot. O kradzieży auta w Tczewie przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Freepik.com

Wszedł do mieszkania przez balkon i odjechał ich autem. 36-latek stanie przed sądem

Wykorzystał otwarte drzwi balkonowe i sen domowników. Z mieszkania ukradł telefon komórkowy oraz kluczyki do samochodu, a następnie odjechał zaparkowanym przed blokiem Peugeotem. Dzięki sprawnym działaniom policjantów z wydziału kryminalnego 36-latek został szybko zatrzymany, a skradziony pojazd odzyskano.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietypowej kradzieży, do której doszło nocą w Tczewie. Gdy mieszkańcy spali, sprawca dostał się do mieszkania przez drzwi balkonowe. Zabrał telefon komórkowy o wartości 2 tysięcy złotych oraz kluczyki do samochodu, a następnie odjechał zaparkowanym przed blokiem Peugeotem wartym 10 tysięcy złotych – informują funkcjonariusze z Tczewa.

Dzięki analizie zebranych informacji policjanci szybko ustalili potencjalnego sprawcę zdarzenia i miejsce jego pobytu. Funkcjonariusze odzyskali skradziony samochód, a następnie zatrzymali 36-letniego mężczyznę. Po zatrzymaniu trafił on do policyjnej celi.

Wrócił z więzienia i znów zaczął kraść. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia

36-latek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy kradzieży telefonu komórkowego i kluczyków do samochodu, a drugi - kradzieży z włamaniem dotyczącej zaboru pojazdu. Za pierwsze przestępstwo odpowie w warunkach recydywy, natomiast za kradzież samochodu – w warunkach tzw. podwójnej recydywy.

Mężczyzna niedawno opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę za podobne przestępstwa. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności, a działanie w warunkach recydywy może skutkować surowszym wyrokiem.

- Policjanci przypominają, że szczególnie w okresie letnim warto pamiętać o zamykaniu okien i drzwi balkonowych przed snem. Chwila nieuwagi może stworzyć okazję dla złodzieja – dodają funkcjonariusze.

Przeczytaj także:
Do domu brakowało już tylko kilometra. Miał bezpiecznie dowieźć ich wszystkich.…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
JAN TOMASZEWSKI PODSUMOWUJE 1/16 FINAŁU MUNDIALU: MESSI MOŻE NOGĄ KRAWATY WIĄZAĆ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki