FSO Warszawa jako samochód elektryczny. Tak wyglądałaby legenda polskich dróg z nowym napędem

Czy legenda polskiej motoryzacji z czasów PRL mogłaby ponownie pojawić się na drogach w nowoczesnym wydaniu? FSO Warszawa, przez lata kojarzona z prestiżem i będąca marzeniem wielu rodzin, a także nieodłącznym elementem flot państwowych oraz taksówek, w elektrycznej odsłonie mogłaby połączyć sentyment do klasyki z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Taka wizja byłaby nie tylko ukłonem w stronę historii, ale również symbolem współczesnej motoryzacji.

FSO Warszawa była symbolem przemysłu PRL

Wyjątkowo ciężko wskazać na polskich drogach pojazd bardziej rozpoznawalny w kontekście pierwszych dziesięcioleci po zakończeniu drugiej wojny światowej. Konstruowana w zakładach na warszawskim Żeraniu słynna Fabryka Samochodów Osobowych zaprezentowała model Warszawa w 1951 roku i przez kolejne ponad dwadzieścia lat utrzymywała go na pozycji motoryzacyjnego lidera.

Maszyna ta wspierała codzienne funkcjonowanie zwykłych rodzin, a także różnorodnych państwowych zakładów, instytucji i służb. Inżynierowie przygotowali ją w licznych konfiguracjach nadwozia, obejmujących sedana, kombi, pick-upa oraz karetkę pogotowia, co pozwoliło jej na stałe zagościć na krajowych trasach.

Elektryczna FSO Warszawa z tradycyjnym wyglądem

Ewentualny powrót Warszawy do salonów sprzedaży w formie pojazdu na prąd wymusiłby na twórcach pozostawienie najbardziej znanych detali pierwowzoru przy równoczesnym dopasowaniu ich do dzisiejszych wymogów rynkowych.

Okrągłe kształty nadwozia połączone z poszerzonymi błotnikami oraz sporą ilością chromowanych dodatków mogłyby nadal stanowić główne cechy rozpoznawcze tego modelu. Klasyczna atrapa chłodnicy musiałaby zostać zastąpiona zabudowanym panelem znanym z aut bezemisyjnych, natomiast w okrągłych kloszach lamp znalazłoby się miejsce na zaawansowane diody LED.

Środek kabiny z pewnością wypełniłyby cyfrowe zegary i ogromny wyświetlacz systemu informacyjno-rozrywkowego, jednak ogólny projekt czerpałby z historii poprzez jasne materiały, metaliczne wstawki i smukłą kierownicę przypominającą tę z lat pięćdziesiątych. Przygotowane wizualizacje elektrycznej wersji można obejrzeć w załączonej poniżej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Brak dźwięku silnika w elektrycznej FSO Warszawa

Zupełny brak charakterystycznego odgłosu pracy jednostki napędowej mógłby spotkać się ze sprzeciwem części osób, podczas gdy inni uznaliby to za logiczny kierunek rozwoju motoryzacji. Historyczne egzemplarze Warszawy wykorzystywały benzynowy motor o czterech cylindrach generujący około 50 koni mechanicznych, a jego specyficzny warkot tworzył niepowtarzalną atmosferę podczas podróży. Obecne standardy rynkowe wyglądają jednak zupełnie inaczej.

Dziś konstrukcja oferowałaby moc na poziomie od 150 do 200 koni mechanicznych i pozwalała na przejechanie od 300 do 500 kilometrów po jednym naładowaniu. Oznaczałoby to znaczącą poprawę dynamiki jazdy oraz ułatwienie codziennej eksploatacji.

Jednocześnie auto mogłoby zachować swój spokojny, rodzinny charakter – miękkie zawieszenie, przestronne wnętrze i szeroką tylną kanapę, która kiedyś bez trudu mieściła całą rodzinę. Różnica polegałaby na tym, że zamiast zapachu benzyny i charakterystycznego brzmienia silnika, kierowcy towarzyszyłaby niemal bezgłośna jazda.

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