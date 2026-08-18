Pijana 20-latka pogryzła policjanta. Wampirzyca grasowała w Łebie!

Awantura na Skwerze Rybaka w Łebie. Pijana 20-latka ugryzła policjanta w nadgarstek

To miała być rutynowa interwencja na Skwerze Rybaka. Z soboty na niedzielę policjanci z gdańskiego Oddziału Prewencji zostali wezwani do głośnej imprezy zakłócającej ciszę nocną. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli! Z relacji funkcjonariuszy wynika, że od samego początku imprezowicze zachowywali się bardzo agresywnie. 26-letni mieszkaniec Dolnego Śląska zaczął wulgarnie obrażać policjantów. Kiedy mundurowi powiedzieli mu, że zostaje zatrzymany za znieważenie ich, wpadł w szał. Mężczyzna stawiał zacięty opór, siłując się z funkcjonariuszami i próbując wyrwać się z ich rąk.

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Agresorom grozi do trzech lat więzienia. Otrzymali dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju

Najgorsze jednak dopiero miało nadejść. Niespodziewanie w obronie awanturującego się 26-latka stanęła jego 20-letnia znajoma. Rozjuszona kobieta dosłownie rzuciła się na mundurowego i wbiła zęby w jego nadgarstek. Oboje napastnicy natychmiast zostali zakuci w kajdanki. Badanie alkomatem nie pozostawiło złudzeń – agresywna para wydmuchała po około promilu. Po nocy spędzonej w celi i wytrzeźwieniu, zostali doprowadzeni do prokuratury. Para odpowie za wywieranie przemocą wpływu na czynności funkcjonariuszy. Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia ich, a młoda kobieta naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Zastosowano wobec nich dozór policyjny oraz zakaz opuszczania granic kraju. Za ten nocny wybryk mogą spędzić za kratami nawet trzy lata.

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