IMGW zapowiada zmianę pogody! Po deszczowych i chłodniejszych dniach zrobi się cieplej

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-08-17 18:19

IMGW przedstawił najnowszą prognozę pogody na najbliższe dni. Początek tygodnia nie zapowiada się najlepiej, ale w prognozach widać już zmianę. Po deszczowych i chłodniejszych godzinach zrobi się cieplej. Czy lato jeszcze o sobie przypomni?

Osoba pod parasolem w deszczu, obok kąpiący się w słońcu człowiek. O zmianie pogody przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Pogoda na najbliższe dni. We wtorek deszcz i spore zachmurzenie, później zrobi się cieplej

IMGW przedstawił prognozę pogody na najbliższe dni. Początek tygodnia nie przyniesie jeszcze powrotu prawdziwego lata. Miejscami będzie deszczowo i pochmurno, a temperatury pozostaną umiarkowane. Zmiana zacznie być odczuwalna w środę, kiedy w najcieplejszych regionach kraju termometry pokażą nawet 25 st. C.

We wtorek, 18 sierpnia w Polsce dominować będzie duże zachmurzenie, choć w ciągu dnia pojawią się większe przejaśnienia, a wieczorem miejscami także rozpogodzenia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, natomiast na północnym wschodzie możliwe są lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 18 do 21 st. C. Chłodniej będzie miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą około 16 st. C.

W środę zrobi się cieplej. Miejscami nawet 25 stopni, ale możliwe są burze

W nocy z wtorku na środę nadal będzie sporo chmur, ale w centrum i na wschodzie możliwe są również rozpogodzenia. Przelotny deszcz pojawi się przede wszystkim na zachodzie i północy kraju. Temperatura minimalna wyniesie od około 10-12 st. C na wschodzie do 12-15 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat oraz lokalnie na północy może być około 8 st. C.

W środę, 19 sierpnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Jedynie rano na wschodzie i północnym wschodzie niebo może być pogodniejsze. Miejscami ponownie popada przelotny deszcz, a w północnej i centralnej Polsce mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 23 st. C, natomiast na południu lokalnie wzrośnie do około 25 st. C.

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