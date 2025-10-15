To najpiękniejszy widok na świecie. Był ukrywany przed światem do XX wieku!

Odkryj tajemnice zaginionego miasta Inków, ukrytego w Andach aż do XX wieku.

Poznaj historię Machu Picchu, zbudowanego około 1450 roku bez zaprawy i betonu.

Dowiedz się, dlaczego to najlepiej zachowane miasto Inków jest jednym z Siedmiu Nowych Cudów Świata i jak je odwiedzić!

Oto najpiękniejszy widok na świecie

Świat jest piękny, jednak gdzie znajdziemy jego najpiękniejsze widoki? Jedną z lokalizacji, która oferuje zapierające dech w piersiach krajobrazy i historię, jest tajemnicze miasto na szczycie Andów - Machu Picchu w Peru. To jedno z najważniejszych dziedzictw kulturowych świata, skrywające imponującą historię i wiele zagadek.

Ruiny miasta wznoszą się na wysokości ponad 2400 m n.p.m. i obrazują, jak niezwykłe umiejętności inżynieryjne i architektoniczne mieli Inkowie, czyli rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej. Machu Picchu powstało bowiem około 1450 roku, w czasach panowania jednego z najwybitniejszych władców Inków - Pachacuteca (Pachacuti Inca Yupanqui).

Machu Picchu - najlepiej zachowane miasto Inków

Tak jak wspominaliśmy, Machu Picchu powstało około 1450 roku z polecenia władcy Inków Pachacuteca, który to uczynił z niego królewską rezydencję i miejsce kultu bogów. Położone wysoko w Andach zachwyca do dziś niezwykłą architekturą – kamienne budowle wzniesiono z idealnie dopasowanych bloków granitu, bez użycia zaprawy.

Miasto składało się z części rolniczej z tarasami uprawnymi oraz z części mieszkalno-ceremonialnej z pałacami i świątyniami, m.in. Świątynią Słońca i Intihuatana – kamiennym zegarem słonecznym. Po upadku imperium Inków w XVI wieku Machu Picchu zostało opuszczone i zapomniane na niemal cztery stulecia, aż w 1911 roku odkrył je na nowo amerykański badacz Hiram Bingham.

Machu Picchu [ZDJĘCIA]

Machu Picchu jednym z siedmiu cudów świata

Mało kto o tym wie, ale legendarne Machu Picchu zostało wpisane na listę Nowych Siedmiu Cudów Świata, ogłoszoną w 2007 roku w ramach międzynarodowego plebiscytu zorganizowanego przez fundację New7Wonders. Tym bardziej więc warto odwiedzić to miejsce! Przed wycieczką należy jednak pamiętać i wziąć pod uwagę fakt, iż obowiązują tam ściśle określone zasady oraz limity turystyczne.

Dostępne są różne opcje zwiedzania – można zobaczyć samo Machu Picchu, wejść na sąsiednie szczyty Huayna Picchu lub Montaña Machu Picchu, skąd roztacza się zapierający dech w piersiach widok na całe miasto Inków.