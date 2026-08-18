Więcej samolotów wojskowych nad Polską. Co się dzieje?

Duży ruch wojskowych samolotów nad Polską. Wiadomo, co się dzieje

Od kilku godzin nad północną Polską pojawia się coraz więcej wojskowych samolotów. Można je zauważyć m.in. nad województwami pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim oraz nad częścią województwa kujawsko-pomorskiego – informuje RMF24.pl. Jedna z maszyn wykonuje również loty wokół rosyjskiego obwodu królewieckiego. Jej trasa prowadzi nad Bałtykiem, Litwą i północną częścią Polski.

Na radarach można zobaczyć kilka rodzajów maszyn używanych przez NATO. Wśród nich są myśliwce F-35 oraz E-3 Sentry AWACS. Te ostatnie służą do obserwacji przestrzeni powietrznej i wczesnego wykrywania zagrożeń. W ćwiczeniach biorą też udział latające cysterny, które pozwalają tankować inne samoloty bez konieczności lądowania. Duża liczba wojskowych maszyn na polskim niebie może zwracać uwagę, ale jak ustaliło RMF FM, chodzi o zaplanowane wcześniej ćwiczenia.

Dowództwo zapewnia, że to tylko ćwiczenia, a nie żadna nagła reakcja związana z Rosją

Dowództwo Operacyjne przekazało z kolei portalowi Defence24.pl, że obecna aktywność nie jest reakcją na działania rosyjskiego lotnictwa. Podobne ćwiczenia NATO odbywają się regularnie. Wojskowi sprawdzają podczas nich, jak siły powietrzne różnych państw radzą sobie ze wspólnymi działaniami. Ćwiczone są także procedury potrzebne podczas większych operacji powietrznych. Dlatego pojawienie się większej liczby wojskowych samolotów nad północną Polską nie oznacza obecnie alarmu ani odpowiedzi na rosyjskie działania.

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