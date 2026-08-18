Co z pogrzebem Joanny Rawik? Ma odbyć się bez księdza!

Nie żyje Joanna Rawik. Wielka gwiazda odejdzie z honorami?

Joanna Rawik, aktorka oraz piosenkarka, która robiła największą karierę w latach 60., ale aktywna była aż do końca, zmarła 15 sierpnia 2026 roku. Miała 92 lata. Jej charakterystyczny, niski głos przez dekady zachwycał kolejne pokolenia Polaków. Co wiadomo o jej ostatnim pożegnaniu oraz o pochówku?

Jak ustalił "Super Express", trwają starania o organizację państwowego pogrzebu Joanny Rawik. Jeśli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyrazi zgodę, uroczystość odbędzie się 7 września 2026 r. Artystka ma spocząć w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najprawdopodobniej pogrzeb Joanny Rawik odbędzie się 7 września. Czekamy na decyzję od Ministerstwa. Staramy się o pogrzeb państwowy - mówił "Super Expressowi Krzysztof Szuster, były prezes ZASP.

To byłoby wyjątkowo uroczyste pożegnanie jednej z najważniejszych postaci polskiej estrady, która nawet w ostatnich miesiącach życia wciąż potrafiła zaskakiwać. Jak ujawnił Mariusz Szczygieł, artystka miała pojawić się w jego programie, ale dwa dni przed nagraniem odwołała wizytę. Ich ostatnia rozmowa przyniosła niezwykłe wyznanie. 92-letnia Rawik była zakochana! Uczucie pojawiło się, gdy miała 88 lat. Co więcej, ukochany był od niej młodszy o 25 lat, a piosenkarka mówiła nawet o ślubie.

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Pogrzeb Joanny Rawik - bez krzyża, bez księdza?

Jak nieoficjalnie udało się dowiedzieć "Super Expressowi", ostatnie pożegnanie oraz pochówek Joanny Rawik mają mieć świecki charakter. To oznacza uroczystości pogrzebowe bez obecności duchownego oraz grób bez krzyża. Pogrzeb świecki jest celebrowany przez mistrza ceremonii, który opowiada o zmarłym lub zmarłej, dba o podniosły nastrój uroczystości oraz oddaje głos bliskim żegnanej osoby.

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Zazwyczaj odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonych salkach pozbawionych symboli religijnych. Nie ma mszy czy wspólnej modlitwy, są za to wspólne wspominki, chwile zadumy i wzruszające przemówienia. Zamiast religijnych pieśni czy muzyki sakralnej żałobnicy często słyszą ulubione utwory muzyczne zmarłego lub zmarłej. Po takim pożegnaniu następuje uroczyste odprowadzenie na miejsce pochówku i złożenie urny lub trumny w grobie. Pogrzeb świecki miały m.in. Kora czy Joanna Kołaczkowska.

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