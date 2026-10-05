Długonoga Magda Narożna wypoczywa po ślubie. W minibikini kusi męża i fanów!

Magdalena Narożna wyszła za mąż! Posypały się gratulacje!

Magdalena Narożna w ostatnią sobotę września poślubiła Krzysztofa Romaniuka. Nowożeńcom w tym wyjątkowym dniu towarzyszyła rodzina oraz najbliżsi przyjaciele. Radosną informację przekazała... telewizja Polsat. W mediach społecznościowych stacji ukazały się zdjęcia z tego wyjątkowego dnia. Sama panna młoda krótko po tym potwierdziła radosną wiadomość publikując krótkie nagranie z wesela.

Niemal od razu po ślubie Magdalena Narożna pojawiła się na planie "Disco Star". Obecnie trwają prace nad dziesiątą jubileuszową edycją programu. Po wejściu do studia nowożeńcy zostali powitani oklaskami oraz kwiatami! Piosenkarka udzieliła pierwszego wywiadu jako żona Krzysztofa Romaniuka. W rozmowie z Edytą Folwarską wyznała, że przyjęła nazwisko męża.

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Magdalena Narożna kusi w minibikini podczas podróży poślubnej

Po nagraniach panna młoda wróciła do domu, by spakować walizki. Czekała ją bowiem pierwsza podróż po ślubie. W czwartkowe popołudnie wraz z ukochanym zameldowali się pod palmami. Nowożeńcy od kilku dni przebywają w luksusowym kurorcie w Turcji. Relacją z wyjazdu dzielą się na Instagramie.

Jeszcze chwilę temu ślubne emocje, a dziś już łapiemy słońce i cieszymy się czasem tylko dla siebie. Dobrze jest na chwilę zwolnić i po prostu pobyć razem. [...] Teraz dopisujemy kolejne wspólne wspomnienia… już jako mąż i żona - napisała piosenkarka.

W dalszej części wpisu podziękowała popularnej firmie działającej w branży turystycznej, która pomogła im w organizacji podróży poślubnej.

Magdalena Narożna korzysta z pięknej pogody i wskoczyła w swoje ulubione bikini. Kusy czarny strój w białe kropeczki już kilka razy gościł na jej Instagramie. Nic dziwnego, bo idealnie podkreśla atuty piosenkarki, która może pochwalić się bardzo zgrabną figurą.

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