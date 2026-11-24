"Poznaj swojego teścia" ("Focker-in-Law") to czwarta część popularnej komediowej serii, która rozpoczęła się w 2000 r. filmem "Poznaj mojego tatę". Tym razem Greg Focker (Ben Stiller) i jego żona Pam (Teri Polo) sami muszą zmierzyć się z wyzwaniem, przed którym kiedyś stanęli ich rodzice. Ich dorosły syn Henry (Skyler Gisondo) przedstawia rodzinie swoją dziewczynę (Ariana Grande) i zapowiada, że zamierza się jej oświadczyć.

Nie wszystko przebiega jednak zgodnie z planem. Greg i jego teść Jack Byrnes (Robert De Niro), były agent CIA, z rezerwą podchodzą do nowej wybranki Henry'ego. Szybko okazuje się, że dziewczyna nie zamierza dać się zastraszyć. Jest bowiem świetnie wyszkoloną negocjatorką, która potrafi wykorzystać swoje umiejętności w starciu z byłym agentem.

Stylizacje polskich gwiazd na premierze

Na warszawskiej premierze "Poznaj mojego teścia" zobaczyliśmy paradę polskich gwiazd, także serialowych, Pojawili się m.in. dawno niewidziany Andrzej Młynarczyk, Elżbieta Jarosik i Anna Jarosik, Karolina Pilarczyk, Katarzyna Jungowska, Angelika Mucha, Marta Dąbrowska, Emilia Dankwa, Sambor Czarnota. W strojach dominowały luz, czerń i dżins. Na tle plakatów z De Niro doskonale prezentowały się stylizacje w odcieniach grafitowej szarości.

Za reżyserię odpowiada John Hamburg, współscenarzysta wszystkich trzech wcześniejszych części. W filmie ponownie zobaczymy także Blythe Danner i Owena Wilsona. Do obsady dołączyli Ariana Grande, Skyler Gisondo oraz Beanie Feldstein.

Kontynuacja wielkiego hitu

Seria o rodzinie Fockerów od lat bawi widzów historiami o trudnych relacjach rodzinnych i niełatwych spotkaniach z przyszłymi teściami. W pierwszym filmie Greg próbował zdobyć sympatię Jacka, w kolejnej części doszło do spotkania rodziców obu rodzin, a w trzeciej Greg i Pam wychowywali już bliźnięta. Teraz przyszedł czas na kolejne pokolenie i zupełnie nową odsłonę rodzinnych nieporozumień.

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