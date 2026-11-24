Maria Prokop rozkwita po rozstaniu z Marcinem Prokopem

Marcin Prokop jeszcze do niedawna związany był z Marią Prokop. Poznali się w 2003 roku podczas imprezy u wspólnych znajomych i niemal od razu połączyło ich uczucie. Trzy lata później na świecie pojawiła się ich jedyna córka, Zofia. Pobrali się w 2011 roku podczas kameralnego ślubu w trakcie wyjazdu do Portugalii. Marcin i Maria Prokopowie udzielili kilku wspólnych wywiadów, ale starali się trzymać życie prywatne z dala od mediów. Rzadko pojawiali się na branżowych imprezach.

Uchodzili za zgodne małżeństwo, dlatego informacja o ich rozstaniu tak zaskoczyła fanów dziennikarza. We wtorek, 14 kwietnia w sieci ukazało się ich wspólne oświadczenie, w którym poinformowali o rozwodzie. Marcin Prokop i Maria Prokop zapewnili przy tym, że rozstali się w przyjaźni. Uważni internauci dostrzegli, że para już od jakiegoś czasu prowadziła oddzielne życia. Gwiazdor TVN-u związany jest z Polską, a jego była żona coraz więcej czasu spędzała na Teneryfie, gdzie kupiła mieszkanie.

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Maria Prokop pokazała tajemniczego ukochanego!

Maria Prokop powoli wyrasta na nową gwiazdę polskiego show-biznesu. Chociaż wcześniej unikała rozgłosu, to zdecydowała się na przyjęcie propozycji od Polsatu! 47-latka została gospodynią nowego programu "Wielka miłość w małym mieście", który wiosną zadebiutuje na antenie.

Bardzo dobrze układa się również w życiu prywatnym joginki. Kilka tygodni po tym, jak w sieci pojawiła się informacja o zakończeniu małżeństwa z Prokopem, okazało się, że Maria jest już w nowym związku! Z kolei pod koniec lipca zdradziła, że są już razem od roku!

Do tej pory Maria Prokop ukrywała tożsamość swojego partnera. Tylko kilka razy wspomniała o nim na Instagramie. We wtorkowe popołudnie zrobiła wyjątek! Na instagramowej relacji pokazała zdjęcie prosto z siłowni. Towarzyszy jej ukochany. Na fotce widać niemal całą sylwetkę mężczyzny, ale jego twarz pozostała zakryta.

Gorące selfie z siłowni. Bo chyba tak właśnie trzeba się zachowywać - napisała Maria.

Zakochani przebywają obecnie na Bali i nawet na wakacjach nie odpuszczają treningu!

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QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie