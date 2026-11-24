O tym, że szykuje się rodzinne starcie pań Martyniuk na szklanym ekranie "Super Express" pisał jako pierwszy tutaj. Do obsady programu „Królowa przetrwania” właśnie dołączyła Faustyna Martyniuk, prywatnie żona Daniela. W dżungli przebywa już jej teściowa, Danuta Martyniuk, a w sieci pojawiły się pierwsze ujęcia synowej z planu zdjęciowego.

Daniela już nie obchodzi, co robi Faustyna

Postanowiliśmy sprawdzić, komu w tej sytuacji będzie kibicował Daniel Martyniuk. "Super Express" skontaktował się z synem Zenka. Padło pytanie, jak zareagował na wyjazd żony do dżungli oraz komu będzie kubicował Daniel Martyniuk szybko uciął jednak temat, a powód jaki się za tym kryje, to prawdziwa plotkarska bomba.

Jesteśmy w trakcie rozwodu. nie interesuje mnie to, dziękuję

- podsumował temat Daniel Martyniuk.

To naprawdę koniec?

Przypomnijmy, pierwsze małżeństwo Daniela Martyniuka z Eweliną zakończył Sąd w Białymstoku we wrześniu 2020 roku. Orzeczono wówczas winę Daniela Martyniuka. Para ma córkę Laurę. Daniel poślubił Faustynę w październiku 2023 roku. Mimo medialnych spekulacji i wpisów o kryzysach w związku - m.in. we wrześniu 2026 roku - Faustyna unikała publicznego przesądzania o rozwodzie i podkreślała ochronę swojej prywatności oraz skupienie na synku Florianie. Teraz jednak jej mąż nie wytrzymał i przy okazji jej wyjazdu do dżungli poinformował, że jest z 2. żoną w trakcie rozwodu.

Jak zakończy się historia miłości Daniela i Faustyny? Może jednak będzie happy end, a na razie jest kolejny kryzys? Będzie informowali na bieżąco.

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