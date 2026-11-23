Iwona Burnat przyleciała do Polski z mężem. Nie byli sami

Iwona Burnat wiedzie szczęśliwe życie w słonecznej Kalifornii (w okolicach Los Angeles) u boku męża, Reggiego Benjamina. Teraz para pojawiła się w Polsce. Małżonkowie zostali przyłapani przez fotoreporterów na lotnisku. Mieli ze sobą kilka walizek, a po wyjściu z terminala wsiedli do czekającej na nich taksówki.

Nie podróżowali jednak sami. Towarzyszyły im dwa pieski - Kantor i Zabka. Pupile na lotnisku grzecznie siedziały w transporterach. Dopiero przy samochodzie jednego z nich Iwona wzięła na ręce.

Tak zmieniła się gwiazda "Żon Hollywood"

Iwona Burnat zdobyła popularność dzięki udziałowi w reality show "Żony Hollywood". Widzowie zapamiętali ją jako blondynkę z długimi włosami i zamiłowaniem do wyrazistych stylizacji. Jej życie w Los Angeles, związek z Reggiem Benjaminem i miłość do zwierząt były jednymi z wątków, które przyciągały uwagę przed telewizory.

Od tamtego czasu sporo się zmieniło. Dawna gwiazda "Żon Hollywood" przeszła spektakularną metamorfozę. Już jakiś czas temu Iwona zdecydowała się zmienić kolor włosów i fryzurę. Jej obecny wizerunek wyraźnie różni się od tego, który pamiętają widzowie programu. Metamorfoza jest na tyle duża, że na najnowszych zdjęciach można mieć problem z rozpoznaniem dawnej uczestniczki reality show.

Dziś Iwona nadal dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Razem z mężem mieszka w Stanach Zjednoczonych, a ich codzienność wypełniają między innymi zwierzęta. Jej powrót do Polski z pewnością przypomni wielu widzom czasy, gdy regularnie oglądali ją w "Żonach Hollywood".

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