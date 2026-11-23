Od dziecięcych marzeń do kultowych ról

Urodzona 16 września 1954 roku w Warszawie Tatiana Sosna-Sarno od najmłodszych lat wiedziała, jaką drogę wybierze. Już jako trzynastolatka zapisała w swoim pamiętniku konkretne marzenie: „Chcę zostać aktorką”. Droga do realizacji tego celu nie była jednak dziełem przypadku, lecz pasji, która narodziła się pod wpływem wielkich wzorów polskiej sceny. Pani Tatiana nie ukrywa, że ogromną rolę w jej życiu odegrała starsza siostra, Barbara, która pomagała jej przygotować się do egzaminów do szkoły teatralnej.

Wspominając tamten czas, aktorka przywołuje postać, która stała się dla niej prawdziwym punktem odniesienia. Jak powiedziała Tatiana Sosna-Sarno w rozmowie z serwisem se.pl:

Lubiłam bardzo się wygłupiać. Wczuwałam się w rolę tak, aby rozśmieszyć dzieci z klasy. A one najpierw się ze mnie śmiały, a potem powchodziły pod ławki i trochę się za mnie wstydziły. Bo w ich pojęciu strasznie się wygłupiałam. Skończyło się tym, że trafiałam na każdą szkolną akademię. W wieku 13 lat napisałam w pamiętniku: "Chcę zostać aktorką". Ale jest jeszcze ktoś, komu to zawdzięczam, bo nie tylko siostrze. To Magda Zawadzka (69 l.). Jak byłam nastolatką, uwielbiałam ją. Kiedy grała Hajduczka z szablą na koniu, gdy grała w sztuce "Życie snem" Calderona.

Gwiazda najpopularniejszych seriali PRL-u

Determinacja przyniosła efekty. W 1977 roku Tatiana Sosna-Sarno ukończyła Wydział Aktorski warszawskiej PWST, znajdując się na jednym roku z Laurą Łącz. Szybko trafiła do produkcji, które do dziś uznawane są za fundament polskiej popkultury. Widzowie mogli ją podziwiać w „Polskich drogach” Janusza Morgensterna oraz w „07 zgłoś się” Krzysztofa Szmagiera. Każda z tych ról, nawet jeśli nie była pierwszoplanowa, zapadała w pamięć dzięki naturalności i charyzmie aktorki.

Prawdziwą sympatię i rozpoznawalność przyniosła jej jednak współpraca ze Stanisławem Bareją. W serialu „Alternatywy 4” stworzyła postać, która idealnie wpisała się w specyficzny humor reżysera. Aktorka pojawiała się również w innych znaczących tytułach tamtej epoki, takich jak „Roman i Magda” Sylwestra Chęcińskiego czy „Czterdziestolatek. 20 lat później”, gdzie współpracowała z Jerzym Gruzą. Z reżyserem tym łączyła ją zresztą nie tylko praca na planie, ale i wieloletnia, serdeczna przyjaźń oraz wspólne przedsięwzięcia wykraczające poza świat filmu.

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Niezwykły zwrot ku gastronomii

Koniec lat 80. przyniósł w Polsce ogromne zmiany, które dotknęły również środowisko artystyczne. Tatiana Sosna-Sarno, wykazując się dużą odwagą i zaradnością, zdecydowała się na krok, który wielu wówczas zaskoczył. Postanowiła spróbować swoich sił w biznesie i otworzyła pizzerię „Ell Molino”. Było to miejsce szczególne na mapie Warszawy, w którym świat gastronomii przenikał się ze światem artystycznym.

Działalność ta nie była jedynie epizodem - pani Tatiana przez wiele lat z powodzeniem prowadziła swoje przedsiębiorstwa, co zapewniło jej stabilizację i niezależność w czasach, gdy o ciekawe propozycje aktorskie było trudno. Mimo sukcesu w biznesie, serce artystki nigdy nie przestało bić dla kina i teatru. Współpraca z Jerzym Gruzą przy różnych projektach pozwalała jej zachować kontakt z zawodem, choć nie zawsze działo się to w świetle jupiterów.

Dzisiejsze plany i nadzieja na powrót

Obecnie Tatiana Sosna-Sarno ma 72 lata i nadal emanuje tą samą energią, którą pamiętamy z jej kultowych ról. Choć czas płynie, jej podejście do życia i zawodu pozostaje pełne pasji. W 2026 roku aktorka otwarcie deklaruje, że jest zainteresowana powrotem do większych ról ekranowych. Po latach spędzonych na budowaniu własnego biznesu, czuje gotowość, by ponownie w pełni poświęcić się aktorstwu.

Historia pani Tatiany to inspirujący przykład osoby, która nie bała się wziąć losu w swoje ręce, gdy sytuacja zawodowa tego wymagała. Dziś, bogatsza o bagaż życiowych doświadczeń, czeka na scenariusz, który pozwoliłby jej przypomnieć o sobie nowym pokoleniom widzów, jednocześnie sprawiając radość tym, którzy do dziś z nostalgią wspominają wieczory przed telewizorem przy „Alternatywach 4”.

"Alternatywy 4" - kultowy serial Stanisława Barei Pytanie 1 z 12 Kto jest autorem scenariusza i reżyserem serialu "Alternatywy 4"? Jerzy Gruza Stanisław Bareja Sylwester Chęciński Następne pytanie