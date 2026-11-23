Dotychczasowa kariera Margaret obfitowała w liczne eksperymenty, które obejmowały zarówno wykonywaną muzykę, jak i sam wizerunek. Artystka, która pojawiła się jako gwiazda listopadowego numeru magazynu "ESKA Story", cieszy się obecnie z premiery swojej nowej płyty. Z tej okazji w niedzielny wieczór pojawiła się w studiu programu "Dancing with Stars. Taniec z Gwiazdami", prezentując publiczności zupełnie odmieniony wygląd.

"Taniec z Gwiazdami": Margaret oczarowała widownię w nowym wyglądzie

W trakcie półfinałowej rywalizacji w tanecznym hicie Polsatu wokalistka wykonała na żywo piosenki "Primabalerina" oraz "Tańcz głupia". Największe poruszenie wywołała jednak jej fryzura i powrót do jasnych włosów, które początkowe lata kariery były jej znakiem rozpoznawczym. Choć ostatnimi czasy Margaret wybierała rozmaite tonacje czerwieni, teraz zupełnie nieoczekiwanie postawiła na śmiałą zmianę i powrót do blondu.

Zobacz też: Półfinał dał im w kość! Wiśniewski cmoka Mandarynę, a "odpadzioszek" Gumulec opuszcza studio w świetnym nastroju

Margaret jak prawdziwy vamp? Wyglądała jak ikona Eurowizji

Zaskakujące porzucenie czerwonych włosów i powrót do dawnego, charakterystycznego blondu było sporym zaskoczeniem dla fanów talentu Margaret. Niedzielna transformacja była zupełnie nieoczekiwana, co skłoniło internautów do szukania podobieństw między nową odsłoną gwiazdy a innymi znanymi postaciami.

Fani Konkursu Piosenki Eurowizji od razu dostrzegli w niej znaną wokalistkę pochodzącą z Finlandii. Chodzi o Erikę Vikman, finalistkę zmagań z 2025 roku z utworem "Ich Komme", co oznacza "Dochodzę". Fińska gwiazda także nosi blond włosy, a jej znakiem rozpoznawczym są mocny styl i śmiałe kreacje sceniczne. Też widzicie to podobieństwo?

35

Wielkie metamorfozy artystki. Piosenkarka szczerze o swoim ciele

Margaret wielokrotnie modyfikowała swój wizerunek. Jeszcze podczas występu zorganizowanego z okazji święta 11 listopada miała czerwone włosy i zaskakującą grzywkę, a jej wejście na scenę "Tańca z Gwiazdami" w całkowicie odmienionej fryzurze dowodzi dużej pewności siebie oraz chęci ciągłego zaskakiwania odbiorców. Sama Margaret nie ukrywa, że dawniej wygląd służył jej do budowania kariery, jednak obecnie całkowicie odrzuciła związaną z tym presję.

Przez lata używałam swojego ciała - jak narzędzia - jak czegoś, co ma dowozić, być bezkolizyjne, ciche, szybkie, zwrotne. Używałam go, jakby było tylko opakowaniem, a nie fizyczną emanacją mnie! [...] Aż wróciłam do bazy. I usłyszałam - poluzuj gacie! Moje ciało chce beztroskiego tańca z dala od średniowiecznej moralności - mówiła w "ESKA Story" Margaret.

Sonda Obserwujesz Margaret? Tak Nie