"Top Model": Piętnasty sezon zbliża się do końca

"Top Model" zadebiutował na antenie TVN we wrześniu 2010 roku. Program niemal od razu stał się hitem stacji i wzbudzał wśród widzów wiele emocji. Szesnaście lat później nadal potrafi zaskoczyć. Obecnie można oglądać piętnastą edycję. Jeszcze przed jej startem wprowadzano kilka zmian.

Z programem pożegnał się Michał Piróg, który przez czternaście lat pełnił rolę mentora oraz współprowadzącego. Był też sporym wsparciem dla młodych uczestników "Top Model". Pałeczkę po nim przejęła Klaudia El Dursi, która przed laty sama brała udział w rywalizacji. Z kolei do grona jurorów dołączyła ceniona ekspertka modowa Ewelina Gralak.

Jubileuszowa edycja programu, z powiększonym składem i nową energią, wystartowała 2 września. Nowe odcinki można oglądać w każdą środę o godz. 21:30. Przez ostatnie tygodnie widzowie obserwowali przemiany uczestników, ich sukcesy i rozterki. Nie brakowało tez dram.

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"Top Model": Gość specjalny w półfinałowym odcinku

Piętnasty sezon "Top Model" wielkimi krokami zbliża się do finału. W najbliższą środę zostanie wyemitowany odcinek półfinałowy. Emisja programu odbędzie się na żywo na antenie TVN. O wejście do ścisłego finału zawalczy sześciu uczestników: Jakub Bara, Martyna Hildebrand, Mira Majchrzak, Helena Pszczoła, Dominik Pytel i Kuba Stanicki.

Dotychczas w finale programu "Top Model" rywalizowało najczęściej troje lub czworo uczestników. Ostateczna liczba finalistów zależy jednak od decyzji jury oraz wyników głosowania widzów podczas odcinka półfinałowego.

Półfinaliści rywalizować będą nie tylko pod czujnym okiem jurorów. Gościem specjalnym odcinka będzie bowiem filmowa Izabela Łęcka, czyli Kamila Urzędowska! Produkcja ogłaszając jej udział zdradziła, że przygotowała "coś specjalnego".

Wielki finał 15. edycji "Top Model" odbędzie się w środę, 2 grudnia 2026 roku. Odcinek będzie transmitowany na żywo na antenie TVN. Wtedy poznamy zwycięzcę jubileuszowej edycji programu.

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Quiz dla fanów "Top Model". Pamiętasz, kto wygrał poprzednie edycje? Pytanie 1 z 9 Kto wygrał pierwszą edycję Top Model? Olga Kaczyńska Anna Piszczałka Paulina Papierska Następne pytanie