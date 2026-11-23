Jakub Józef Orliński: Polski śpiewak zachwyca cały świat

Jakub Józef Orliński jest jednym z najbardziej cenionych śpiewaków operowych na świecie. Przez wielu nazywany jest "najpiękniejszym głosem Europy". Niespełna 36-latek jest kontratenorem. Skala jego głosu pozwala mu na wykonywanie utworów tradycyjnie przeznaczonych dla kobiet.

Pochodzi z rodziny o artystycznych tradycjach. Jednak w przeciwieństwie do rodziców nie związał swojego życia z grafiką, ale muzyką. Miał zaledwie osiem lat, gdy związał się z chórem "Gregorianum", z którym koncertował w kraju i za granicą.

W 2014 roku ukończył studia na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jakub Józef Orliński kształcił się również w elitarnej Juilliard School of Music. W takcie studiów występował w operach na całym świecie.

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Jakub Józef Orliński z kolejnym "operowym Oscarem"

Za swoje artystyczne zasługi był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Jest dwukrotnym laureatem nagrody International Opera Awards, czyli tzw. "operowych Oscarów". Pierwszą statuetkę zdobył w 2021 roku w kategorii nagranie (recital solowy) za album "Facce d’amor". W minioną niedzielę otrzymał kolejną za płytę "If music…".

Jakub Józef na Instagramie podziękował za tę niezwykłą nagrodę. Podziękowania skierował również do swojego wieloletniego partnera muzycznego, pianisty Michała Biela.

Jestem niezmiernie szczęśliwy i wdzięczny za to wyróżnienie!! Nasz album "If music…" zdobył nagrodę za najlepsze nagranie (recital solowy) podczas International Opera Awards. Ogromne podziękowania dla mojego partnera Michała Biela, którego znakomita gra jest dla mnie zawsze ogromną inspiracją! - napisał artysta.

Co ciekawe, Jakub Józef Orliński jest z pewnością jednym z niewielu śpiewaków operowych, który w wolnych chwilach tańczy breakdance. Z tańcem, jak jak z muzyką, związany jest od dziecka. Jego taneczny talent można było podziwiać m.in. podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Gwiazdor wykonał utwór "Viens, Hymen" z "Viens, Hymen" z opery "Les Indes galantes", czyli "Zamorskich zalotów", a chwilę później zaczął tańczyć!

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