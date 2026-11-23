Do skrajnie niebezpiecznej sytuacji doszło na terenie powiatu złotowskiego. Policjanci z Komisariatu Policji w Jastrowiu interweniowali wobec 46-letniego mężczyzny i 36-letniej kobiety, którzy przewozili w bagażniku samochodu zaledwie trzymiesięczne dziecko.

Niemowlę znajdowało się w miejscu, które nie jest przeznaczone do przewożenia pasażerów. Takie zachowanie mogło stworzyć poważne zagrożenie dla życia i zdrowia malucha.

Oboje prowadzili samochód bez uprawnień

Na tym jednak nie koniec. Jak ustalili policjanci, podczas podróży za kierownicą zmieniali się 46-latek i 36-latka. Żadne z nich nie powinno jednak prowadzić samochodu.

Mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Kobieta natomiast nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania. 46-latek został zatrzymany, a o dalszych konsekwencjach jego zachowania zdecyduje sąd.

Policjanci przypominają, że dzieci muszą być przewożone w miejscach przeznaczonych do transportu pasażerów, z wykorzystaniem odpowiednich fotelików lub innych urządzeń przytrzymujących, dostosowanych do ich wzrostu i masy ciała. Fotelik musi być również prawidłowo zamontowany.

Przewożenie dziecka w bagażniku lub w innym miejscu nieprzystosowanym do transportu osób jest niedopuszczalne.