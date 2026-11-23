Emocje na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" nie słabną, a rywalizacja między uczestnikami robi się coraz bardziej zacięta. Każdy kolejny występ przynosi nowe niespodzianki, a poziom taneczny uczestników stale rośnie. O ocenę tego, co wydarzyło się na parkiecie, poprosiliśmy Rafała Maseraka. Juror przeanalizował występy poszczególnych par i wskazał, kto jego zdaniem zaprezentował się najlepiej pod względem technicznym.

Rafał Maserak nie ukrywał, że po ostatnim odcinku szczególnie wyróżnił się Dominik. Choć uczestnik od początku programu prezentował wysoki poziom, tym razem miał pokazać coś więcej niż zwykle.

Ciężko powiedzieć, kto jest technicznie najlepszy, ale po dzisiejszym odcinku mogę stwierdzić, że Dominik zdecydowanie był najlepszy technicznie... On cały czas bardzo dobrze tańczy. Przypominam, że od samego początku prezentował wysoki poziom. Dzisiaj pokazał jednak również inne oblicze... - ocenił Maserak.

Następnie przyszedł czas na Mandarynę. W jej przypadku tancerz zwrócił uwagę nie tylko na umiejętności taneczne, ale również doświadczenie sceniczne. Jak zauważył, obycie z publicznością i występami przed kamerami może być dużym atutem, choć nie zawsze przekłada się bezpośrednio na technikę tańca towarzyskiego.

Widać doświadczenie sceniczne, ale czasami ono też nie pomaga w tańcu towarzyskim. Zdarza się różnie, jednak zdecydowanie tworzą fajny duet i to daje im siłę - powiedział, odnosząc się do pary.

Dużo ciepłych słów usłyszała również Helena. Maserak zwrócił uwagę na jej aktorskie umiejętności, sceniczną swobodę i pomysłowość choreograficzną. Przyznał, że jest ona dla niego jednym z największych odkryć tej edycji. Co więcej, jej występy potrafią zaskakiwać nie tylko samym tańcem, ale również sposobem realizacji.

Dla mnie to jest odkrycie programu. Helena pokazuje nam różne oblicza, różne twarze. Za każdym razem czekamy na jej występ i zastanawiamy się, co się wydarzy. Sięga po takie chwyty, których wcześniej nie mogliśmy w programie realizować. Szacunek dla producentów, że zgadzają się na takie rozwiązania. Całkowity blackout w studiu czy pokazanie backstage'u - to jest fajne, nowoczesne. A technicznie Helena również prezentuje się naprawdę bardzo dobrze - zachwycał się tancerz w rozmowie z "Super Expressem".

Na koniec Maserak przyjrzał się Izie Kunie. Tutaj jego ocena była nieco bardziej złożona. Tancerz zauważył, że aktorka ma niezwykłą zdolność przyciągania uwagi widzów. Jej osobowość i sposób interpretowania choreografii sprawiają, że publiczność często skupia się na emocjach, a nie na ewentualnych niedociągnięciach technicznych.

Iza jest taką kosmitką, jak dzisiaj powiedziała Iwona. Potrafi nas oczarować tańcem do tego stopnia, że nie zwracamy aż tak mocno uwagi na błędy techniczne. Umie je przykryć innymi rzeczami - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Maserak.

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