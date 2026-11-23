Za nami 11 odcinków 19. edycji tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", które wyłoniły czworo finalistów. Jak prezentują się ich dotychczasowe statystyki? Jedna z par wyraźnie odstaje od konkurencji, ale to nie przesądza jeszcze o werdykcie w finale!

"Taniec z gwiazdami" 2026 ma finalistów. Kto powalczy o Kryształową Kulę 29 listopada?

Skład wielkiego finału "Tańca z Gwiazdami" poznaliśmy 22 listopada dzięki głosom widzów oraz notom jurorów. W pierwszej kolejności awans uzyskały dwa najlepiej ocenione duety, natomiast o losach pozostałych zdecydowała dogrywka. W jej wyniku z rywalizacją pożegnali się Piotr "Guma" Gumulec oraz Julia Suryś-Stromecka.

W ostatecznym starciu o Kryształową Kulę zmierzą się następujący uczestnicy.

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz, czyli para nr 2

Helena Englert i Roman Osadchiy, czyli para nr 4

Dominik Rupiński i Estelle François, czyli para nr 7

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz, czyli para nr 12.

Helena Englert faworytką do wygrania? Najczęściej była ulubienicą jury

Przed ostatnim odcinkiem na pierwszym miejscu w zestawieniu niepodzielnie króluje Helena Englert. Partnerem artystki w programie jest Roman Osadchiy i już w pierwszym odcinku duet ten zajął pierwsze miejsce zdaniem jury, dzieląc ten sukces z Mandaryną i Krystianem Rzymkiewiczem. Co ciekawe, wywalczone wówczas 28 punktów okazało się najniższym wynikiem w całej przygodzie tej pary z programem.

W kolejnych tygodniach duet z numerem 4 jeszcze czterokrotnie otwierał tabelę z ocenami jury, co stanowi najlepszy rezultat spośród wszystkich uczestników. Przez cały sezon Helena i Roman uzbierali w sumie dokładnie 500 punktów. O tym, czy tak imponujący dorobek przełoży się na ostateczny triumf w programie, przekonamy się już 29 listopada.

Zobacz też: Helena Englert nie spodziewała się takiej reakcji Polaków. "Polska polubiła szczawiową"

41

Izabela Kuna, Mandaryna i Dominik Rupiński z taką samą liczbą punktów

Niezwykle ciekawie wygląda sytuacja pozostałej trójki finalistów "Tańca z Gwiazdami", ponieważ każdy z tych duetów zgromadził na swoim koncie identyczną sumą 469 punktów. Izabela Kuna oraz Michał Bartkiewicz cieszyli się mianem faworytów jury w czterech odcinkach, a dwa razy udało im się wywalczyć same maksymalne noty. Chwila słabości przytrafiła im się jedynie w siódmym tygodniu zmagań, kiedy to zamknęli stawkę na ostatniej pozycji.

Z kolei Dominik Rupiński i Estelle François stawali na czele rankingu jurorów trzykrotnie. W przypadku tego duetu doszło do dość nietypowego zwrotu akcji, gdyż po zdobyciu najniższego wyniku w ćwierćfinale para otrzymała komplet punktów w półfinale.

Ostatni finałowy duet, czyli Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz, już na starcie oczarował sędziów, zajmując w pierwszym odcinku pierwsze miejsce ex aequo z Heleną Englert. W późniejszym etapie rywalizacji jako pierwsi w tej edycji otrzymali maksymalne czterdzieści punktów, a przez cały sezon ani razu nie spadli na sam dół tabeli jurorskiej.

Sonda Lubisz tańczyć? Tak, mogę wtedy wyrażać siebie! Tańczę tylko na dyskotekach Nie przepadam za tańcem