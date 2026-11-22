"Taniec z Gwiazdami" - na półfinale znów zalśniło od gwiazd

Półfinał "Tańca z Gwiazdami" to nie lada okazja, by się wystroić. Choć Iwona Pavlović znana jest jako Czarna Mamba, dziś postawiła na efektowną suknię w kolorze ognistej czerwieni - ozdabianą piórami przy rękawach. W tym samym kolorze na ściance pozowały również Helena Englert, Julia Suryś, Mandaryna (choć w nieco ciemniejszym, welurowym wydaniu) Izabela Kuna i Estelle François.

Iza Kuna nie potrzebuje ślubu do szczęścia

Julia Wieniawa olśniła zaś w pięknej pudrowo różowej kreacji, Maja Klajda zdecydowała się na klasyczną czerwień, a Anita Lipnicka włożyła biała suknię z głębokim dekoltem i odkrytymi plecami - niby odważnie, a jednak z klasą. Nie zabrakło też Michała Wiśniewskiego, który Mandarynie kibicował będzie w towarzystwie mamy, Grażyny Wiśniewskiej. Zdjęcia wszystkich kreacji gwiazd znajdziecie w poniższej galerii.

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"Taniec z Gwiazdami" - kto zawalczy o Kryształową Kulę?

Już dziś poznamy finalistów 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". W grze wciąż jest pięć par: Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz, Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś, Helena Englert i Roman Osadchyi, Dominik Rupiński i Estelle Francois oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz. Jedna z par opuści dziś program, a cztery pozostałe zawalczą o Kryształową Kulę w wielkim finale, który obejrzymy już w niedzielę, 29 listopada 2026 roku o godz. 19:55 na antenie Polsatu.

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