Agnieszka Kaczorowska potrafi wzbudzać kontrowersje, o czym świadczy ogromne poruszenie wywołane jej niedawną oceną trwającej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Kojarzona przede wszystkim z serialu "Klan" aktorka pojawiła się w prowadzonym przez Małgorzatę Rozenek-Majdan podcaście "Z bliska". W trakcie rozmowy negatywnie podsumowała umiejętności uczestników obecnej odsłony show, w tym między innymi Mandaryny. "Dla mnie jest już tam za mało tańca. (...) Gdyby sobie porównać ostatnie cztery edycje, to jest to najsłabsza tanecznie edycja" - oceniła Kaczorowska. Później tłumaczyła, że jej słowa stanowiły wyłącznie chłodną analizę ekspercką, a nie żaden personalny atak.

Michał Wiśniewski reaguje na słowa Agnieszki Kaczorowskiej

Głos w sprawie głośnej wypowiedzi Agnieszki Kaczorowskiej zabrał Michał Wiśniewski, lider grupy Ich Troje, a prywatnie partner Mandaryny. Muzyk opublikował na Instagramie post, w którym zdecydował się określić aktorkę mianem "influencerki".

"Wbrew temu, co mówi jedna z influencerek, uważam, że to była w ogóle bardzo mocna obsada. Tak, wiem, »była«, a to się jeszcze dzieje. Ale właśnie dziś zdecydujecie, czy plan minimum, który założyła sobie Marta, zostanie wykonany" - napisał Michał Wiśniewski na swoim profilu.

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Michał Wiśniewski ocenia finał programu "Taniec z Gwiazdami" i wspiera Mandarynę

W dalszej części swojego internetowego wpisu piosenkarz zaznaczył, że zupełnie nie zazdrości osobom rywalizującym w tego typu programach, ponieważ sam ma nieprzyjemne wspomnienia związane z udziałem w Eurowizji. "Jak się skończył ten drugi, nie będę przypominał. Wikipedia pamięta za mnie" - stwierdził artysta. Lider Ich Troje skierował również ciepłe słowa w stronę Mandaryny oraz pozostałych par trenujących do programu "Taniec z Gwiazdami". "Kochanie, dla mnie i tak już wygrałaś Kryształową Kulę, bo zdecydowałaś się z tym zmierzyć. Zresztą każdy, kto stanął na tym parkiecie, już jest zwycięzcą. To trudny kawałek życia, wykrojony z czasu dla rodziny i bliskich, pełen walki z samym sobą. Wielki podziw dla wszystkich par" - podsumował swój wpis Wiśniewski.

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