Groził ludziom nożem i wzbudzał panikę

Jak poinformowało RMF FM, 38-latek przez pewien czas poruszał się po mieście z nożem, grożąc napotkanym osobom. Miał również wejść do jednego z mieszkań oraz lokalu gastronomicznego, wywołując strach wśród mieszkańców.

Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że do pierwszych niepokojących zdarzeń doszło około godziny 11:00. Mężczyzna miał zachowywać się agresywnie, zaczepiać przechodniów i wymachiwać nożem w różnych częściach miasta.

Uciekła kobieta z dwójką dzieci

Najbardziej dramatyczne sceny rozegrały się na jednym ze skrzyżowań. Według RMF FM napastnik podbiegł do samochodu stojącego na czerwonym świetle. W aucie znajdowała się kobieta z dwójką dzieci. Przerażona rodzina opuściła pojazd, wykorzystując chwilę nieuwagi agresora. 38-latek wsiadł do samochodu i odjechał.

Chwilę później doprowadził do kolizji. Lokalne media podają, że na ulicy Mickiewicza w rejonie skrzyżowania ze Słowackiego uderzył w tył innego pojazdu, a następnie kontynuował ucieczkę. Ostatecznie jego jazda zakończyła się na ulicy Norwida, gdzie przebił barierki i wypadł poza jezdnię.

Policyjna obława zakończyła się sukcesem

Po kolizji mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo. Nie cieszył się jednak długo wolnością. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali 38-latka. Jak przekazało RMF FM, na miejscu przez wiele godzin prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora.

Według informacji ełckiej policji, cytowanych przez „Gazetę Olsztyńską”, zatrzymany jest mieszkańcem Ełku. Badanie wykazało, że był trzeźwy, jednak funkcjonariusze pobrali mu krew do badań pod kątem obecności środków odurzających.

Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności

Na szczęście w trakcie całego zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policja podkreśla jednak, że sprawa jest skomplikowana i wielowątkowa. Funkcjonariusze analizują liczne zgłoszenia świadków oraz ustalają dokładny przebieg zdarzeń, do których doszło w różnych częściach miasta.

Śledztwo ma odpowiedzieć m.in. na pytanie, co było przyczyną agresywnego zachowania 38-latka oraz czy znajdował się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Wyniki badań krwi mają być kluczowe dla dalszego postępowania.

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