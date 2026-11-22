33-letni mieszkaniec Katowic zaginął w Grecji. Ostatni raz rozmawiał z rodziną 10 listopada

Miał to być kolejny pobyt za granicą, jednak od kilkunastu dni rodzina 33-letniego Erwina Bika żyje w niepewności. Mężczyzna 26 października 2026 roku wyjechał z Polski do Grecji. Wiadomo, że przebywał między innymi w Salonikach, jednym z największych miast tego kraju.

Ostatni kontakt z bliskimi miał 10 listopada. To właśnie wtedy wydarzyło się coś, co do dziś pozostaje niewyjaśnione.

Jak informuje Stowarzyszenie Zaginieni Śladem Nadziei, 33-latek tego dnia opuścił szpital w Salonikach, a następnie wsiadł do autobusu. Nie wiadomo, dokąd zamierzał dotrzeć. Podczas podróży zadzwonił do rodziny. Rozmowa została jednak niespodziewanie przerwana, ponieważ jego telefon się wyłączył.

Od tego momentu nie udało się ponownie skontaktować z mieszkańcem Katowic. Nie wiadomo, gdzie wysiadł z autobusu ani co działo się z nim później.

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Wyszedł ze szpitala i zniknął bez śladu. Rodzina obawia się o jego życie

W sprawie zaginięcia szczególnie niepokojący jest stan zdrowia mężczyzny. Według informacji przekazanych przez Stowarzyszenie Zaginieni Śladem Nadziei, Erwin Bik choruje na epilepsję. To sprawia, że brak kontaktu z nim budzi dodatkowe obawy.

Nie ustalono publicznie, dlaczego 33-latek przebywał w szpitalu w Salonikach ani czy jego zaginięcie miało związek z problemami zdrowotnymi.

Bliscy nie wiedzą, co stało się z mężczyzną po przerwaniu ostatniej rozmowy telefonicznej. Każdy kolejny dzień bez wiadomości od niego potęguje niepewność co do jego losu.

Sprawa została zgłoszona policji. Poszukiwaniami zajmują się kryminalni z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Oficjalny komunikat o zaginięciu wciąż znajduje się na stronie jednostki.

Autor: KMP Katowice/ Materiały prasowe

Policja publikuje rysopis Erwina Bika. Charakterystyczne tatuaże mogą pomóc w poszukiwaniach

Zaginiony ma 33 lata, około 185 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma krótkie czarne włosy oraz brązowe oczy. Jego znakami szczególnymi są tatuaże na ręce, dłoni i stopach.

W dniu zaginięcia miał na sobie czarne spodnie, czarne skórzane buty i wełnianą kurtkę w brązową kratę. Miał też posiadać telefon, dokumenty tożsamości oraz kartę bankową.

Każda osoba, która widziała Erwina Bika lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszona jest o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Katowicach.

Informacje można przekazywać pod numerami 47 851 25 55 oraz 47 851 28 52, a także mailowo na adres [email protected]. W pilnych sytuacjach można dzwonić pod numer alarmowy 112.