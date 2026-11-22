Jan Furtok patronem stadionu GKS-u Katowice. Uroczystość przy Nowej Bukowej

Niedziela 22 listopada 2026 roku przejdzie do historii zarówno samych Katowic, jak i miejscowego GKS-u. Nowoczesny Stadion Miejski zlokalizowany przy ulicy Nowej Bukowej doczekał się patrona, który przez dekady stanowił prawdziwą ikonę śląskiej piłki nożnej. Obiekt oficjalnie nazwano imieniem Jana Furtoka, wybitnego snajpera „GieKSy”, kadrowicza i byłego gracza niemieckiej Bundesligi.

Oficjalna część obchodów wystartowała dokładnie o godzinie 12.00, kiedy nieopodal Areny Katowice uroczyście odsłonięto monument upamiętniający sportowca. Całe wydarzenie miało niezwykle podniosłą atmosferę. O oprawę muzyczną zadbała górnicza orkiestra dęta, a w gronie zgromadzonych gości pojawili się samorządowcy i wojewoda śląski, a także rodzina zmarłego piłkarza oraz przedstawiciele społeczności GKS-u Katowice.

Ceremonię nadania obiektowi imienia wybitnego zawodnika zorganizowano bezpośrednio przed meczem 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em Katowice a Lechem Poznań.

Formalną decyzję o takim uhonorowaniu legendarnego strzelca podjęto 11 września 2026 roku, gdy katowicka rada miasta jednogłośnie przegłosowała odpowiednią uchwałę. Samą datę niedzielnej uroczystości wybrano nieprzypadkowo. Przypadła ona bowiem zaledwie cztery dni przed drugą rocznicą śmierci Jana Furtoka, który odszedł 26 listopada 2024 roku.

Prezydent Katowic wspominał Jana Furtoka. „Był człowiekiem o wielkim sercu”

Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było przemówienie prezydenta Katowic Marcina Krupy. Samorządowiec podkreślił, że Jan Furtok był kimś znacznie więcej niż wybitnym sportowcem. Stał się jedną z najważniejszych postaci w historii miasta.

– To bardzo ważny dzień dla Katowic, GKS-u Katowice i wszystkich kibiców tego klubu. Można próbować tworzyć historię, ale tylko nieliczni stają się jej prawdziwymi symbolami. Taką postacią był właśnie Jan Furtok. Myślę, że do tej pory nie mieliśmy w naszym mieście równie wybitnego piłkarza, który właśnie tutaj rozpoczynał swoją karierę – podkreślił Marcin Krupa.

Prezydent Katowic wrócił również pamięcią do osobistych spotkań z legendą „GieKSy”. Jak zaznaczył, mimo ogromnych osiągnięć sportowych Furtok pozostał człowiekiem niezwykle życzliwym i otwartym na innych.

– Miałem okazję poznać Jana Furtoka osobiście. Poza niezwykłymi umiejętnościami sportowymi, walecznością i determinacją był przede wszystkim wspaniałym człowiekiem o ogromnym sercu. Nikomu nie odmawiał pomocy. Bywał nawet zbyt ufny wobec innych ludzi, co niektórzy mogli próbować wykorzystywać – wspominał prezydent Katowic.

Marcin Krupa podkreślił również, że odsłonięty pomnik będzie trwałym świadectwem obecności Jana Furtoka w historii miasta i klubu.

– Jan Furtok był znakomitą postacią naszego miasta. Pozostaje w naszych sercach i wspomnieniach, a dzięki temu pomnikowi część jego obecności będzie już na zawsze tutaj, na stadionie GKS-u – zaznaczył.

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Jan Furtok i jego kariera piłkarska. Od Górnika Kostuchna do sukcesów w Bundeslidze

Przyszły reprezentant kraju przyszedł na świat 9 marca 1962 roku w Katowicach. Swoją przygodę z futbolem Jan Furtok rozpoczynał w zespole Górnika Kostuchna, skąd jeszcze jako nastolatek przeniósł się do GKS-u Katowice. W pierwszym składzie tej drużyny zadebiutował 15 czerwca 1980 roku podczas wyjazdowego starcia z ŁKS-em Łódź.

W krótkim czasie wyrósł na kluczową postać katowickiej ekipy. Na murawie cechowały go przede wszystkim ogromna szybkość, nieustępliwość oraz doskonały zmysł strzelecki. Wysokie umiejętności młodego napastnika szybko zauważyli również zagraniczni obserwatorzy.

Jesienią 1988 roku polski zawodnik podpisał kontrakt z niemieckim Hamburger SV, którego barwy reprezentował przez kolejne cztery i pół roku. Swoje największe indywidualne osiągnięcie zanotował w rozgrywkach 1990/1991, kiedy strzelił 20 goli i wywalczył tytuł wicekróla strzelców Bundesligi.

Napastnik regularnie grał również w biało-czerwonych barwach narodowych, dzięki czemu nazwisko Jana Furtoka na stałe weszło do kanonu polskiego futbolu.

Nowy stadion GKS-u Katowice spełnieniem marzeń Jana Furtoka. Piłkarz nie dożył otwarcia

Uczynienie Jana Furtoka patronem nowoczesnej areny niesie ze sobą także głęboki przekaz symboliczny. Wybitny snajper przez długie lata wyczekiwał powstania nowego obiektu dla swojego ukochanego zespołu. Niestety piłkarz nie dożył otwarcia stadionu, które nastąpiło w marcu 2025 roku.

Legendarny zawodnik odszedł 26 listopada 2024 roku, mając 62 lata.

Postawienie pomnika oraz nazwanie stadionu jego imieniem to wyraz ogromnej wdzięczności za wszystkie sukcesy sportowe, wierność klubowym barwom i wieloletnie promowanie Katowic na boiskach piłkarskich.

Dzięki tej inicjatywie pamięć o Janie Furtoku pozostanie żywa wśród kolejnych pokoleń fanów przychodzących na mecze przy ulicy Nowej Bukowej.