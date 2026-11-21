Pożar kontenera mieszkalnego w Żywcu. Na osiedlu Kabaty walczono z ogniem

Dramat rozegrał się w sobotę, 21 listopada, około godziny 3.45 na terenie żywieckiego osiedla Kabaty. Po otrzymaniu zawiadomienia o płonącym kontenerze mieszkalnym na miejsce bezzwłocznie wysłano zastępy straży pożarnej, które od razu rozpoczęły akcję gaśniczą.

Równocześnie uczestnicy akcji ratunkowej zaczęli dokładnie przeszukiwać płonące wnętrze, aby upewnić się, czy w środku ktoś nie przebywa.

W jednym z pomieszczeń strażacy odnaleźli nieprzytomną kobietę w wieku 63 lat. Niestety, obecny na miejscu akcji lekarz potwierdził jej śmierć.

Żywioł nie zatrzymał się jedynie na pierwszym obiekcie, lecz częściowo przeniósł się również na sąsiedni kontener mieszkalny. Znajdował się w nim mężczyzna, który zdołał jednak na czas wydostać się na zewnątrz.

Poszkodowanym na miejscu zdarzenia zajęli się ratownicy medyczni. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że nie ma potrzeby zabierania go do szpitala.

Śmierć 63-latki w Żywcu. Policja i prokurator badają okoliczności pożaru

W miejscu nocnej tragedii swoje działania prowadzili także funkcjonariusze z żywieckiej komendy. Policjanci odgrodzili teren i pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności procesowe, które mają pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu zdarzenia.

W tej chwili śledczy nie wiedzą jeszcze, co było bezpośrednim źródłem ognia oraz w jakim tempie płomienie objęły wnętrze obiektu.

Wszczęte w tej sprawie postępowanie ma na celu ustalenie przyczyn wybuchu pożaru oraz dokładnych okoliczności zgonu 63-latki.

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Tragedia na osiedlu Kabaty w Żywcu. Apel policji o montaż czujek dymu

W obliczu tego dramatycznego wypadku mundurowi po raz kolejny apelują do mieszkańców o montowanie w domach i mieszkaniach czujników dymu oraz czadu.

Tego typu sprzęt potrafi w porę zaalarmować lokatorów o zagrożeniu, dając im cenne minuty na bezpieczną ewakuację. Zadbajmy o stan techniczny pieców i odpowiednią ochronę przeciwpożarową lokali, co jest szczególnie istotne w sezonie jesienno-zimowym, kiedy urządzenia grzewcze pracują z pełną mocą.

Bilans nocnego pożaru na żywieckim osiedlu Kabaty to śmierć 63-letniej kobiety. Teraz zadaniem śledczych jest dokładne wyjaśnienie przyczyn tego dramatu.