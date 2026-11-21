Helena Englert o zmianie nastawienia widzów po fali hejtu

W minionych latach Helena Englert musiała stawić czoła ogromnej fali hejtu. W tych trudnych chwilach wielkim oparciem okazali się dla niej bliscy oraz koledzy z branży, którzy niejednokrotnie stawali w jej obronie na łamach mediów. Choć artystka mocno przeżywała nieprzychylne komentarze, co jest zupełnie naturalną reakcją, nie pozwoliła się złamać i konsekwentnie pozostawała sobą. Taka postawa ostatecznie przyniosła pozytywne rezultaty.

Ostatnie tygodnie przyniosły wyraźny przełom w tym, jak internauci oraz telewidzowie postrzegają Helenę Englert. Uczestniczka programu "Taniec z Gwiazdami" w wywiadzie dla Eski przyznała, że ta zmiana sprawia jej dużą radość, choć jednocześnie ma świadomość, iż jej specyficzny styl bycia nie każdemu przypadnie do gustu. "Jest mi mega miło, szczerze mówiąc, bo ja sobie zdaję sprawę, że nie jestem do końca family friendly i że to, jak wyglądam, w jaki sposób się wypowiadam i różne moje, jakby to nazwać, śmieszne pomysły typu Katia, nie są dla wszystkich i to jest dla mnie okej, że to nie jest dla wszystkich" - stwierdziła artystka, dodając przy tym, że nie jest zupą pomidorową, którą każdy musi lubić.

"Ja jestem raczej szczawiową, czyli taką dla wybrednych, i cieszę się, że po prostu Polska polubiła szczawiową. Przyszłam tu dać się poznać i cieszę się, że okazaliśmy się wystarczający. Że okazaliśmy się wystarczająco fajni, żeby być w półfinale, więc dziękujemy" - podsumowała w rozmowie z Eską.

Helena Englert chroni życie prywatne i stawia wyraźne granice

Młoda aktorka nie ma jednak zamiaru opowiadać o sprawach osobistych ani przesadnie odkrywać się przed publicznością tylko po to, by zdobyć jej sympatię. Helena Englert bardzo ceni sobie swoją prywatność i mimo wrodzonej otwartości zamierza trzymać pewne sfery życia z daleka od medialnego szumu i blasku fleszy.

"To jest ta granica. [...] Wiadomo, że żyjemy w czasach, w których te social media są nieodłączną częścią naszego życia i że tak jak kiedyś tajemnica była wielką wartością u ludzi, którzy są na świeczniku, tak teraz ta tajemnica jest czymś, co odstrasza, bo czyta się [to przyp. red.] jako wyrachowanie i budowanie bariery między nami a naszymi odbiorcami. I trzeba się troszeczkę otworzyć, uzewnętrznić i to jest jak najbardziej okej. Niemniej nie mylcie państwo tego z tym, że wiecie co u mnie" - ucięła krótko Helena Englert w rozmowie z Eską.

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Helena Englert stawia granice! "To nie oznacza, że jestem wyrachowana"