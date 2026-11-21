Jarosław Boberek nie chce kończyć pracy. Nawet nie myśli o emeryturze!

Jarosław Boberek od lat należy do grona cenionych polskich aktorów. Widzowie znają go z wielu ról filmowych i serialowych, a jego charakterystyczny głos rozpoznają również miłośnicy dubbingu. Jedną z postaci, z którymi kojarzy go publiczność, jest kapitan Wróbel w nowym filmie "Morderstwo w filcharmonii". Właśnie w kontekście tej postaci dziennikarka "Super Expressu” postanowiła zapytać aktora o emeryturę. Okazuje się, że w przeciwieństwie do bohatera, który marzył o zakończeniu zawodowej aktywności, Boberek nie ma podobnych planów.

Aktor nie chce odpoczywać. "Ta praca daje mi energię i siłę"

Kapitan Wróbel odliczał dni do upragnionej emerytury i nie ukrywał, że chciałby wreszcie odpocząć od obowiązków. Czy Jarosław Boberek również miewa podobne myśli? Aktor przyznał, że choć przedstawiciele jego zawodu, podobnie jak inni pracownicy, mają prawo do świadczeń emerytalnych, specyfika aktorstwa sprawia, że trudno mówić o typowym zakończeniu kariery.

Policjanci i milicjanci dość wcześnie przechodzą na emeryturę. Aktorzy właściwie, zgodnie z ogólnymi przepisami, również zasługują na emeryturę, jak każdy człowiek. Ale tak naprawdę aktorzy są tak specyficzną grupą zawodową, że właściwie nie widzę przestrzeni na emeryturę. Nie widzę momentu, w którym mógłbym sobie na nią pójść - wyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Boberek nie zamierza kończyć kariery. "Nie widzę przestrzeni na emeryturę"

Boberek zwrócił uwagę, że w świecie aktorskim nie brakuje artystów, którzy pozostawali aktywni zawodowo niemal do końca życia. Jako przykład przywołał Danutę Szaflarską. Aktorka, która dożyła 102 lat, nawet swoje setne urodziny świętowała w wyjątkowy sposób, pozostając wierna scenie.

Wielu moich wybitnych, wspaniałych kolegów uprawiało ten zawód do ostatniej chwili, do ostatniego momentu. Pani Danuta Szaflarska, na przykład, obchodziła swoje 101. urodziny w teatrze. Byłem na nich. Najpierw zagrała spektakl, a potem śpiewaliśmy jej "200 lat" - wspominał aktor.

To jednak nie tylko szacunek do zawodowych tradycji sprawia, że Boberek nie myśli o odpoczynku. Jak sam przyznaje, aktorstwo daje mu coś, z czego trudno byłoby mu zrezygnować. Chodzi o energię, motywację i poczucie, że wciąż ma coś do zrobienia. Podkreślił również, że jego zawód daje dużą swobodę. Jeśli aktor uzna, że chce zakończyć aktywność zawodową, nie musi czekać na osiągnięcie określonego wieku.

Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę się wyłączyć, może to zrobić, bo to wolny zawód i nie trzeba czekać do 65. roku życia. Ale ja nie mam takiej potrzeby. Ta praca daje napęd, rozpęd, energię i siłę. Nie ma powodu, żeby to zatrzymywać - powiedział nam Jarosław Boberek.