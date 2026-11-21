Powrót Magdy Gessler do Polski w latach 90. zapoczątkował prawdziwy przełom w rodzimej gastronomii. Dziś ta popularna restauratorka kojarzy się widzom stacji TVN głównie z prowadzeniem programu "Kuchenne rewolucje" oraz ocenianiem uczestników w "MasterChefie". Jej nieodłącznym atrybutem stała się imponująca burza blond loków, choć jej uczesanie w przeszłości wyglądało inaczej.

Magda Gessler w młodości. Wspomnienia z Bułgarii i niania Olga

Niedawno gospodyni kulinarnych programów postanowiła wrócić pamięcią do swoich najmłodszych lat i podzieliła się tym z wielbicielami w Internecie. Jako trzyletnia dziewczynka przeprowadziła się do Bułgarii, gdzie troskliwą opieką otoczyła ją niania Olga. Kobieta odegrała niezwykle ważną rolę w jej życiu, ponieważ to między innymi ona rozbudziła w małej Magdzie miłość do gotowania. Dziś Magda Gessler wspomina ten okres z dużym wzruszeniem, czego dowodem jest opublikowany przez nią wpis wzbogacony o archiwalną fotografię z dzieciństwa.

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Najsłynniejsze loki w Polsce to doczepy? Tak przez lata zmieniała się fryzura restauratorki

W momencie premiery "Kuchennych rewolucji" w 2010 roku właścicielka renomowanych warszawskich lokali gastronomicznych nie przypuszczała, że format zyska aż tak ogromną popularność. Od przeszło piętnastu lat Magda Gessler utrzymuje status niekwestionowanej ikony polskiej telewizji, ciesząc się jednocześnie wielkim autorytetem zarówno w branży restauratorskiej, jak i w świecie mediów.

Spora grupa widzów nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak przez te wszystkie lata ewoluował jej wygląd. Dla części fanów zaskoczeniem może być również fakt, że mimo posiadania naturalnych kręconych blond włosów, gwiazda regularnie korzysta z doczepów i otwarcie o tym mówi.

Zawsze miałam loki, ale nigdy nie miałam tyle. Nie da się ukryć, że do programów, wtedy, kiedy występuję, mam założone dziesięć doczepów. To są zagęszczone włosy. Mój naturalny kolor jest taki sam. Może trochę jest siwych, ale dajemy radę - mówiła Magda Gessler w programie "Autentyczni".

Na przestrzeni lat surowa restauratorka prezentowała się w rozmaitych wydaniach. Nosiła włosy krótkie i przedłużane doczepami, proste oraz kręcone, a także fryzury skromniejsze, jak i niezwykle bujne. Zobaczcie sami w naszej galerii poniżej!

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Magda Gessler a operacje plastyczne. Jak gwiazda pochodzi do kwestii boskiego wyglądu?

Gwiazda otwarcie przyznaje, że kocha intensywne kolory i jednocześnie jest zwolenniczką naturalności. Zdecydowanie odrzuca natomiast chirurgię plastyczną, przed którą odczuwa po prostu silny lęk. Chociaż ma wskazania do przeprowadzenia korekty powiek, Magda Gessler woli maskować ten problem za pomocą makijażu. Na co dzień o swoją urodę dba także przy użyciu dobrze dobranych kremów oraz relaksujących masaży.

Boję się operacji plastycznych. Szczerze powiem, że powinnam sobie wyciąć powieki, a wolę robić to makijażem i ciemnym cieniem, bo jest to bezbolesne. Poza tym, ja nie mogę mieć przerwy na regenerację, bo kręcę "Kuchenne rewolucje", a gojenie się powiek to jest skandaliczna niemożność - zdradziła "Super Expressowi".

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