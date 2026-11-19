Wczorajszy pokaz marki MMC wywołał sporo emocji. Na imprezie, jak co sezon, pojawiła się śmietanka polskiego show-biznesu. Ilona Majer i Rafał Michalak już od trzech dekad ubierają największe sławy w naszym kraju. Na pierwszym miejscu stawiają niezmiennie budowanie relacji z klientami. Gdy zatem to oni potrzebują ich wsparcia, mogą na nie liczyć.

Pokaz MMC. Gwiazdy w tych samych stylizacjach!

Wydarzenie uświetniły najgorętsze nazwiska z pierwszych stron gazet. Na widowni dostrzec można było m.in. Annę Wyszkoni, której stylizacja wywołała sporo zamieszania w sieci, Edytę Herbuś, Maffashion czy idące w pokazie Jessicę Mercedes oraz Larę Gessler. Co najbardziej zaskoczyło fotoreporterów, a potem internautów, to identyczne kreacje!

Co się stało? Przecież gwiazdy na ogół robią wszystko, by wyróżniać się na ściankach, a założenie tych samych ubrań, co inna zaproszona na imprezę celebrytka, uznawane jest nawet za wpadkę! W tym przypadku nie można jednak mówić o modowej wtopie. Wręcz przeciwnie!

Każdy projekt, który realizujemy, jest głęboko osadzony w naszym sercu. Ja dzisiaj już mówiłam kilkakrotnie, że zaczęliśmy myśleć o tej kolekcji po współpracy z ELLE. ELLE organizowało pokaz inspirowany Belle Époque i tam nas zaproszono do stworzenia sylwetek MMC. Wtedy powstał pomysł, że nie będziemy robić sukni, tylko będziemy się inspirować zdekonstruowanym frakiem. A ponieważ bardzo dużo czasu i emocji włożyliśmy w te przygotowania, to trochę chcieliśmy cząstkę tego pokazu zawrzeć w tym naszym głównym pokazie. Wymieszaliśmy te inspiracje z bardzo współczesnymi i stąd wyszedł chyba bardzo nowoczesny miks - wyjaśniła w rozmowie z "Super Expressem" Ilona, założycielka marki.

Wpadka na imprezie MMC? Nic z tych rzeczy!

Biorące udział w wydarzeniu gwiazdy nie czuły się w żaden sposób pokrzywdzone, pozując w tych samych frakach, co ich koleżanki z branży. Jak wyjawiła nam Edyta Herbuś, o look zaproszonych gości zadbali właśnie właściciele marki MMC, wręczając im te same zestawy, ale w różnych wariantach kolorystycznych.

Dzisiaj jest taka koncepcja, że kilka wybranych gwiazd otrzymało ten sam zestaw – w kolorze białym, śmietankowym albo czarnym. Każda z nas wystylizowała go na swój sposób. To jest właśnie set MMC, a do tego dobrałam krawat. Tak naprawdę to pasek, ale dzisiaj robi mi za krawat. Do tego taki cekinowy topik - mówiła w wywiadzie dla "SE" zachwycona Edyta Herbuś.

Nasze gwiazdy, nawet mając na sobie identyczne elementy garderoby, potrafiły zagrać dodatkami w taki sposób, by wyróżniać się na imprezie. Czy nie o to właśnie chodzi w modzie? Zobaczcie, jak udało im się przemycić cząstkę siebie, oglądając naszą galerię.

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