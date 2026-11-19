Nie żyje Jerzy Gmurzyński. Miał zaledwie 33 lata

W czwartkowy poranek informowaliśmy o śmierci Jerzego Gmurzyńskiego, piosenkarza i uczestnika dziesiątej edycji "The Voice of Poland". Od kilku dni w Warszawie trwały poszukiwania 33-latka. Ostatni raz widziany był w nocy z 7 na 8 listopada na Dworcu Wileńskim. Rodzina zaginionego apelując o pomoc w poszukiwaniach stwierdziła, że mógł udać się w stronę Bemowa.

Biorące udział w akcji poszukiwawczej Stowarzyszenie Zaginieni Śladem Nadziei poinformowało o odnalezieniu ciała mężczyzny. W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku potwierdzono, że chodzi o zaginionego Jerzego Gmurzyńskiego.

W odpowiedzi na liczne pytania dziennikarzy z głębokim żalem potwierdzamy, że Pan Jerzy Marcin Gmurzyński nie żyje. [...] Rodzinie i wszystkim bliskim Pana Jerzego Marcina Gmurzyńskiego składamy szczere wyrazy współczucia - przekazano.

Przykra wiadomość pogrążyła w żałobie rodzinę, przyjaciół oraz wszystkich fanów talentu młodego wokalisty.

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Jest komentarz policji ws. śmierci Jerzego Gmurzyńskiego

Na razie nie jest znana dokładna przyczyna śmierci Jerzego Gmurzyńskiego. O komentarz zawróciliśmy się do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja potwierdziła, że na terenie warszawskiego Śródmieścia doszło do zdarzenia, które zakończyło poszukiwania Jerzego Gmurzyńskiego.

W toku czynności funkcjonariusze ustalili, że na terenie Śródmieścia doszło do zdarzenia, które zakończyło poszukiwania. O szczegółowe pytania w tej sprawie prosiłabym o zwrócenie się do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, ponieważ to ta jednostka prowadzi obecnie sprawę - przekazała "Super Expressowi" podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja.

Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przekazał natomiast, że funkcjonariusze interweniowali w jednym z mieszkań przy Alei Solidarności, gdzie odnaleziono ciało.

Policjanci ze Śródmieścia interweniowali w jednym z mieszkań przy Alei Solidarności, gdzie niestety doszło do śmierci człowieka. Jeśli chodzi o szczegółowe okoliczności tego zdarzenia, z uwagi na charakter sprawy nie udzielamy w tym zakresie informacji - poinformował Jakub Pacyniak.

Na ten moment nie wiadomo, czy w sprawie śmierci Jerzego Gmurzyńskiego wszczęto formalne postępowanie, czy policja prowadzi jedynie czynności wyjaśniające.

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