Ojciec zamordowanej Mai w mocnych słowach. "Żaden wyrok nie ukoi tego bólu"

Katarzyna G. miała skierować przeciwko rodzicom Mai z Mławy prywatny akt oskarżenia.

Sprawa ma związek z awanturą, do której doszło podczas zapalania zniczy przed posesją rodziny Bartosza G. w Mławie.

To kolejny sądowy spór między rodzinami. Wcześniej pojawił się także wątek cywilny dotyczący znieważania Mai i jej bliskich, a także sprawa gróźb karalnych i podżegania do zabójstwa.

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Matka Bartosza G. kieruje sprawę do sądu

Katarzyna G. miała zdecydować się na skierowanie prywatnego oskarżenia przeciwko pani Sylwii i Jarosławowi Kowalskiemu, rodzicom zamordowanej Mai.

Jak udało nam się ustalić, sprawa ma związek z konfliktem, do którego doszło latem 2025 roku w Mławie. Bliscy zamordowanej nastolatki przyszli wtedy zapalić znicze w miejscu, gdzie ostatnio była widziana żywa. Lampki ustawili m.in. przed posesją należącą do rodziny Bartosza G. i w miejscu odnalezienia ciała dziewczyny, kilkaset metrów dalej.

Awantura została nagrana, a materiał opublikował Kanał Kryminalny Extra. To Katarzyna G. miała wybiec z domu, kopać znicze i wyrzucać je na ulicę. Między kobietą a bliskimi Mai doszło do szarpaniny, padały obraźliwe słowa.

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Kolejny spór po śmierci 16-latki

To niejedyny prawny konflikt między rodzinami. Pod koniec 2025 roku ojciec Mai wystąpił przeciwko Katarzynie G. na drogę cywilną. Sprawa dotyczyła naruszania dóbr osobistych przez publikowane w internecie treści na temat zamordowanej dziewczyny i jej bliskich. Skala internetowych ataków była ogromna. Pełnomocnik Wojciech Kasprzyk, mówił o 8–10 tys. wpisów zawierających wulgarne i nieprawdziwe informacje, które uderzały nie tylko w samą Maję, ale również w jej bliskich.

Pośród nich znalazł się komentarz, w którym Katarzyna G. miała stwierdzić, że „śmieć trafił tam, gdzie jego miejsce”. W jednym z materiałów programu „Uwaga!” TVN zapytana, czy takie publikacje są na miejscu, odpowiedziała: „Uważam, że te posty jak najbardziej są na miejscu, bo ja w tych postach piszę prawdę”.

W styczniu 2026 roku Sąd Okręgowy w Płocku wydał wyrok. Nakazał Katarzynie G. usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych Jarosława Kowalskiego, publikację przeprosin i zakazał jej rozpowszechniania nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię Mai oraz jej rodziny. Zasądził również 150 tys. zł zadośćuczynienia dla ojca dziewczyny. Wyrok jest nieprawomocny.

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Groźby karalne i podżeganie do zabójstwa

To jednak nie wszystko. Pod koniec wakacji br. prokuratura rejonowa umorzyła postępowanie dotyczące gróźb karalnych kierowanych wobec bliskich zamordowanej dziewczyny. Po tej decyzji rodzina Mai zwróciła się do Prokuratury Krajowej, domagając się zainteresowania sprawą i ponownego przyjrzenia okolicznościom, które budziły ich obawy. Apel spowodował podjęcie przez Prokuraturę Okręgową w Płocku śledztwa ws. gróźb karalnych i podżegania do zabójstwa Jarosława Kowalskiego oraz jego pełnomocnika.

Niedługo później, podczas przeszukiwania domu Katarzyny G. przez funkcjonariuszy, kobieta została zatrzymana w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej i znieważenia policjanta.

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Proces o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

Niezależnie od tych postępowań toczy się proces karny Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai ze szczególnym okrucieństwem. Dziewczyna zginęła w kwietniu 2025 roku w Mławie. Jej ciało znaleziono w kontenerze na śmieci, kilkaset metrów od zakładu należącego do rodziny oskarżonego. Bartosz G. nie przyznaje się do winy.