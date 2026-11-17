Dramat rozegrał się 23 kwietnia 2025 roku w Mławie. Tego dnia 16-letnia Maja spotkała się ze swoim o rok starszym oprawcą, Bartoszem G. Dziewczyna już nigdy nie wróciła do domu. Jej ciało odnaleziono dopiero 1 maja, ukryte w zaroślach niedaleko zakładu należącego do rodziny chłopaka. Sekcja zwłok wykazała rozległe obrażenia głowy. Według śledczych nastolatka została zamordowana ze szczególnym okrucieństwem. Greckie media, powołując się na dokumenty związane z europejskim nakazem aresztowania, informowały, że dziewczyna miała być wielokrotnie uderzana siekierą lub młotkiem, a jej ciało oblano substancją chemiczną. Polscy śledczy nie ujawnili jednak publicznie tych szczegółów zbrodni. O zabójstwo oskarżono Bartosza G., którego sprowadzono do Polski z Grecji. 18-latek nie przyznaje się do winy. Grozi mu nawet 30 lat więzienia.

Awantura na sali sądowej. Rodzice Mai nie wytrzymali

3 listopada przed Sądem Okręgowym w Płocku miał wreszcie rozpocząć się proces. Na sali pojawili się oskarżony, prokurator i rodzice zamordowanej dziewczyny. Zamiast odczytania aktu oskarżenia doszło jednak do ostrej wymiany zdań. Obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prętczyńska, zażądała wyłączenia dwojga sędziów, w tym przewodniczącej Justyny Wawrzyńczak. Podważała ich bezstronność i wskazywała na możliwe nieprawidłowości przy ich powołaniu. Zarzucała też sądowi brak reakcji na nieprawdziwe, jej zdaniem, informacje pojawiające się w mediach.

Atmosfera zrobiła się niezwykle napięta. Obrończyni przekonywała, że jej klient był dobrym uczniem, angażującym się w działalność charytatywną. Rodzice Mai z trudem słuchali tych argumentów.

– Jestem zdumiony tą sytuacją. Wysłuchałem obrony i w mojej ocenie są to bzdury wyssane z palca. Pani mecenas chce wydłużyć postępowanie procesowe – mówił po rozprawie ojciec zamordowanej dziewczyny.

Jeszcze bardziej przejmujący był apel matki Mai.

– Proszę, żeby zacząć proces o morderstwo mojej córki. Proszę nie przedłużać. A to, czy Bartosz miał czerwony pasek na świadectwie, nie ma znaczenia – mówiła kobieta.

Prokurator Edyta Kochanowska również oceniła, że działania obrony zmierzają do przedłużenia postępowania. Ostatecznie rozprawę odroczono do 2 grudnia. Rodzina Mai musiała kolejny raz czekać na rozpoczęcie procesu.

Przełomowa decyzja sądu. Wniosek obrony odrzucony

Teraz nastąpił zwrot w sprawie. We wtorek (17 listopada) Sąd Okręgowy w Płocku rozpoznał wniosek obrony. Decyzję podjęła sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska, wyłoniona wcześniej w losowaniu. Posiedzenie odbyło się bez udziału stron.

– Sąd nie podzielił argumentacji obrońcy i nie wyłączył sędziów Justyny Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego od udziału w sprawie. Orzeczenie to jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu – przekazała PAP sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska.

To oznacza, że obrona Bartosza G. nie doprowadziła do zmiany składu sędziowskiego, a od decyzji nie przysługuje odwołanie. Uzasadnienie orzeczenia zostanie doręczone stronom postępowania.

Kolejna rozprawa została wyznaczona na 2 grudnia. Po proceduralnym sporze proces o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai będzie mógł wreszcie ruszyć. Rodzice dziewczyny wciąż czekają na rozstrzygnięcie sprawy śmierci swojej córki.