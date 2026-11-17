Pogrzeb zamachowca z Krakowa a plany Łukasza Gibały. Babcia zabójcy interweniuje

Kwestia tego, gdzie i jak zostanie pochowany sprawca krwawego ataku w stolicy Małopolski, wywołuje ogromne poruszenie wśród opinii publicznej. Napastnik odebrał życie dziewięciu osobom, zabijając z broni palnej między innymi swoich rodziców i siostrę, a także raniąc kilkanaście kolejnych ofiar. Po tak gigantycznej tragedii zaczęto zastanawiać się nad losem zwłok mordercy. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała otwarcie wskazywał na opcję oddania ciała na potrzeby nauki, dzięki czemu udałoby się ominąć organizację standardowego pogrzebu na jednym z miejskich cmentarzy.

Z informacji zdobytych przez dziennikarzy Radia ESKA wynika jednak, że realizacja tego scenariusza jest mało prawdopodobna. Takiej procedurze stanowczo zaprotestowała bowiem babcia zabójcy. Krewna sprawcy planuje osobiście odebrać zwłoki wnuka od prokuratury i samodzielnie zająć się jego pochówkiem.

Czy zamachowiec z Krakowa będzie miał anonimowy grób?

W ciągu najbliższych dni do prowadzącej to postępowanie prokuratury ma trafić formalne pismo złożone przez krewnych. Wówczas to na barkach śledczych spocznie rozstrzygnięcie, czy wydać ciało zgodnie z wolą babci, czy może przepisy i przeszkody formalne zablokują przekazanie zwłok rodzinie.

Obecnie otwartą kwestią pozostaje to, czy morderca z Krakowa spocznie w bezimiennej mogile, czy na pomniku zostanie wyryte jego prawdziwe nazwisko. Zorganizowanie tradycyjnego pochówku z pełnymi danymi w przestrzeni publicznej wiązałoby się z ryzykiem protestów społecznych oraz dewastacji grobu przez wstrząśniętych zbrodnią mieszkańców. Prokuratorzy powinni rozpatrzyć wniosek seniorki już wkrótce.

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