Projekt metra w Krakowie wstrzymany. Brakuje pieniędzy w budżecie

Zawieszenie prac nad jedną z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji wywołało w mieście ogromne emocje. Wiceprezydent Karol Wałachowski podczas rozmowy z serwisem LoveKraków.pl ostro ocenił dotychczasowe poczynania poprzednich władz samorządowych w tej kwestii.

„Nie będziemy, jak poprzednie ekipy, obiecywać niczego z metrem. Wycofujemy się z tego projektu do czasu aż nie będzie centralnych czy europejskich pieniędzy” – oświadczył jednoznacznie wiceprezydent współpracujący z Łukaszem Gibałą.

Taka deklaracja oznacza w praktyce, że bez pozyskania potężnych dotacji z zewnątrz, które trzeba liczyć w miliardach złotych, koncepcja utworzenia podziemnej kolei w Krakowie zostaje całkowicie zamrożona.

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień dziennikarzy portalu LoveKraków.pl, konsekwencją porzucenia tych planów ma być również całkowite rozwiązanie miejskiego referatu zajmującego się dotąd projektem metra.

Nowe linie tramwajowe w Krakowie zamiast metra

Rezygnacja z niezwykle drogiej budowy podziemnej kolei ma umożliwić sfinansowanie innych potrzebnych zadań z zakresu komunikacji miejskiej. Przedstawiciele krakowskiego magistratu ogłosili już zamiar przygotowania siedmiu nowych odcinków sieci tramwajowej.

Michał Starobrat, pełniący funkcję radnego oraz przewodniczącego klubu Kraków dla Mieszkańców, przekazał, że w 2027 roku ruszą procedury projektowe dla pięciu kluczowych tras. Nowe szyny mają zapewnić komunikację między innymi na odcinku z Azorów do Bronowic Wielkich, a także połączyć Cichy Kącik z Azorami. W planach znalazło się również wytyczenie torowiska wzdłuż ulicy Lema oraz wydłużenie trasy z pętli na osiedlu Piastów bezpośrednio w stronę stacji kolejowej Kraków Piastów.

Najwięcej powodów do optymizmu mają jednak osoby zamieszkujące południowe rejony miasta. Radny Michał Starobrat zaznaczył, że w nadchodzącym roku wystartują faktyczne prace projektowe, zastępujące dotychczasowe wstępne analizy koncepcyjne, które dotyczą wyczekiwanej trasy tramwajowej prowadzącej do Osiedla Kliny i przystanku SKA w Opatkowicach. Natomiast w 2028 roku urzędnicy rozpoczną kompletowanie dokumentacji dla torowisk biegnących na osiedle Złocień oraz pod Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu.