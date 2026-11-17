Do tragicznych wydarzeń w Krakowie doszło 7 listopada. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób na Rynku Głównym. Jedną z ofiar był Robert Kosidło, który od blisko 20 lat był nieodłączną częścią tego miejsca. Zginął tuż przy drzwiach sklepu Zara, gdzie próbował znaleźć schronienie. Jego przyjaciel z rynku, Michał Zgoda, w rozmowie z nami dzieli się wspomnieniami o człowieku, którego im wszystkim teraz brakuje.

"On tutaj był codziennie"

Roberta znali niemal wszyscy kupcy z krakowskiego rynku. Był ich kolegą, ale przede wszystkim nieocenioną pomocą. Każdego dnia, niezależnie od pogody, pojawiał się, by wesprzeć innych w ich pracy.

- On tutaj był codziennie, tutaj na rynku, Robert był przy nas

- wspomina Michał Zgoda, członek Stowarzyszenia Kupców Krakowskich.

Jak opowiada, Robert pomagał kwiaciarkom, rozkładał i składał stoiska z pamiątkami, wypychał ciężkie wózki z magazynów. Miał swoje codzienne rytuały.

- Nawet nie trzeba było do niego dzwonić, pisać, bo on i tak się tutaj zjawiał na Rynku, żeby nam pomagać

- dodaje jego kolega. Tego tragicznego dnia również był w pracy. Sprzedawał obrazki, a potem poszedł do kolegi Adama, by ustalić, o której pomóc mu w zwijaniu stoiska. Wtedy na płycie rynku pojawił się zamachowiec.

Uciekał, ale nie zdążył

Gdy padły pierwsze strzały, Adam krzyknął do Roberta, by uciekali. Obaj rzucili się w kierunku sklepu Zara, gdzie chowały się już inne osoby. Niestety, Robert nie był w pełni sprawny. Wiele lat temu przeżył poważny wypadek, który na zawsze odcisnął piętno na jego zdrowiu.

- Robert był po wypadku tam we Włoszech. To było jakoś, jak on był jeszcze młody. I nie doszedł do takiej pełnej sprawności potem, bo to był poważny wypadek samochodowy. (...) On długo dochodził do siebie. Podobno uczył się jakby na nowo chodzić, mówić. Miał jakąś płytkę metalową w głowie po tym wypadku

- wyjaśnia Michał Zgoda.

Ta przeszłość sprawiła, że nie mógł biec tak szybko, jak inni.

- Nie doszedł do tej pełnej sprawności. Uciekał, ale nie zdążył po prostu i został postrzelony

- mówi ze ściśniętym gardłem jego kolega. Robert upadł na macie, tuż przy wejściu do sklepu. Mimo reanimacji, jego życia nie udało się uratować.

Skryty, ale pomocny. "Miał swój charakter"

Choć na rynku spędził dwie dekady, Robert pozostawał człowiekiem pełnym tajemnic. Koledzy wiedzieli, że ma rodzinę, ale nigdy nie opowiadał o swoim pochodzeniu.

- Był bardziej skryty. O swoich prywatnych sprawach nam nie mówił za dużo

- przyznaje pan Michał. Miał też swój charakter.

- Lubił się trochę obrażać o jakąś głupotę

- wspomina kolega.

Mimo to, był człowiekiem niezwykle pomocnym, który nikomu nie zrobił krzywdy. Miał też swoje małe pasje.- Lubił obstawiać mecze i puszczać totolotka. Największą dumą była dla niego córka. Pokazywał jej zdjęcie, na tapecie miał ustawione- opowiada Michał Zgoda.

Pożegnanie w Kraśniku. "Nie mogliśmy nie być"

Tragedia połączyła Kraków z Kraśnikiem - rodzinnym miastem Roberta. Gdy tylko kupcy dowiedzieli się o dacie pogrzebu, bez wahania postanowili pojechać, by pożegnać przyjaciela. W sumie 17 osób z krakowskiego rynku wyruszyło w drogę.

- Nie mogliśmy nie być, to był nasz obowiązek

- podkreśla Michał Zgoda.

Dla rodziny Roberta ich obecność była niezwykle ważna. Jak mówili, to właśnie kupcy z Krakowa byli dla niego drugą rodziną przez ostatnie lata. Podczas spotkania po pogrzebie koledzy z rynku poznali brata Roberta.

- Można powiedzieć, że kopia Roberta, zachowanie, wygląd, no praktycznie tak jak Robert, normalnie, dla nas to było takie, jakbym widział Roberta

- mówi poruszony pan Michał.

Rynek w żałobie. "Brakuje go tutaj"

Choć od tragedii minął ponad tydzień, na Rynku Głównym wciąż czuć atmosferę smutku i niepokoju. Przyjaciele Roberta wrócili do pracy, ale nic już nie jest takie samo.

- Czuć to cały czas, kiedy się przechodzi koło tego miejsca. Teraz jestem dzisiaj pod tą Zarą w pracy, widzę te znicze jak się palą, ludzie przychodzą, pytają

- opowiada Michał Zgoda.

Kupcy wspierają się nawzajem, dużo rozmawiają. Jak przyznaje kolega zmarłego, ta tragedia jeszcze bardziej scaliła ich środowisko. Mimo to pustka po Robercie jest ogromna.

- Naprawdę on nam tutaj dużo pomagał, i my go naprawdę miło wspominamy. To jest przykre, że, że tak się stało, ale wie pan, żyć trzeba dalej, my też nie możemy się załamać, ale brakuje go tutaj...

- podkreśla.

Do krwawego ataku doszło w sobotę, 7 listopada w samym sercu Krakowa. Sprawca, 24-letni mężczyzna, przemieszczając się samochodem po płycie Rynku Głównego, zaczął strzelać do przypadkowych osób. Bilans tego dramatu okazał się tragiczny - życie straciło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sam napastnik zmarł w szpitalu dwa dni później, w poniedziałek 9 listopada. Okoliczności oraz motywy jego działania wciąż są szczegółowo wyjaśniane przez prokuraturę i policję.

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