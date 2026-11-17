Oszczędności w budżecie Krakowa. Łukasz Gibała tnie wydatki w urzędach i spółkach

Według doniesień Urzędu Miasta Krakowa audyt kosztów przeprowadzony przez urzędników przyniósł oszczędności sięgające prawie 300 milionów złotych.

„Jednym z priorytetów mojej prezydentury jest uzdrowienie finansów Krakowa. W kampanii wyborczej zapowiadałem, że takie działania podejmę od razu po objęciu funkcji” – podkreśla prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Cięcia dotknęły między innymi bieżących nakładów na turystykę oraz promocję. Zdecydowano też o zamknięciu miejskiego czasopisma i niepotrzebnych departamentów, a także o porzuceniu drogich projektów, które nie dawały realnych pożytków lokalnej społeczności.

Lepsze zagospodarowanie możliwości miejskich spółek przyniosło kolejne 50 mln zł. Dodatkowo w miejskim skarbcu zostanie 25 mln zł w skali roku, co jest efektem zablokowania przelewów na regulowanie kredytu zaciągniętego na TAURON Arenę Kraków. Plan prezydenta Gibały zakłada osiągnięcie pełnej równowagi budżetowej miasta do 2029 roku. Choć na koniec 2026 roku przewidywany deficyt przekroczy jeszcze 1,27 mld zł, to w kolejnym roku ma już zostać zredukowany do kwoty 956,9 mln zł.

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W planie finansowym stolicy Małopolski na 2027 rok na pierwszy plan wysuwają się bezprecedensowe fundusze przeznaczone na edukację. Same wydatki oświatowe pochłoną 4 mld 99 mln zł, co oznacza wyraźny skok w zestawieniu z kwotą 3,81 mld zł z poprzedniego roku. Po doliczeniu do tej puli 110 mln zł dedykowanych stawianiu nowych i powiększaniu istniejących placówek szkolnych, łączny budżet krakowskiej edukacji osiągnie w nowym roku rekordowy pułap przeszło 4,2 miliarda złotych.

Kolejną kluczową pozycją w miejskich wydatkach są łączność oraz transport, które zasilone zostaną łączną kwotą 2 mld 431 mln zł. Z tej sumy 1,592 mld zł pokryje koszty bieżące, natomiast 839 mln zł trafi na cele inwestycyjne. Taki zastrzyk gotówki otworzy drogę do wdrożenia korzystnego dla podróżnych cennika biletów i pozwoli na rozpoczęcie zakrojonych na szeroką skalę prac budowlanych.

„Zdołaliśmy znaleźć środki na przywrócenie taryfy biletowej przyjaznej mieszkańcom, jak i na budowę siedmiu nowych linii tramwajowych” – zapowiada Łukasz Gibała. Planowane torowiska mają skomunikować Cichy Kącik z Azorami, a także zapewnić dojazd do pętli na osiedlu Piastów, Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu oraz osiedli Złocień i Kliny. Według wyliczeń włodarza miasta, pasażerowie skorzystają z nowych tras tramwajowych w ciągu pięciu do siedmiu lat.

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Wstępne wyliczenia na 2027 rok wskazują, że do miejskiej kasy wpłynie 10 mld 927 mln zł, czyli o 652 mln zł więcej niż zakładano na starcie 2026 roku. Podstawą budżetu staną się wpływy z podatków dochodowych stanowiące ponad 60 procent wpływów, z czego udział w PIT przyniesie przeszło 5,9 mld zł, a z tytułu CIT miasto zainkasuje 631,4 mln zł.

Istotną wiadomością dla krakowian jest fakt, że magistrat zdecydowanie przyhamuje zbywanie nieruchomości należących do gminy, przez co wpływy z tego obszaru zmaleją z 84,8 mln zł do zaledwie 39,8 mln zł. Taka polityka ma uchronić komunalne lokale mieszkalne przed ich masowym pozbywaniem się. Choć ogólna pula środków na inwestycje skurczy się o niemal 10 procent, miasto nie rezygnuje z najważniejszych przedsięwzięć. Utrzymane zostaną fundusze na odnawianie pustostanów, przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, remonty tras tramwajowych oraz wytyczanie ścieżek dla rowerzystów. Jednocześnie krakowskie dzielnice otrzymają do własnej dyspozycji budżety większe o 15 procent.

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