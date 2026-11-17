Zamach w Krakowie. Bohaterowie otrzymają odznakę Honoris Gratia

Prezydent Miasta Krakowa zdecydował o przyznaniu jednego z najważniejszych cywilnych wyróżnień w regionie osobom, które wykazały się wybitną postawą prospołeczną i bezinteresownością. Odznaka Honoris Gratia trafi do rąk wybitnych specjalistów, którzy znaleźli się w centrum dramatycznych wydarzeń. Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi prof. Michał Pędziwiatr oraz dr Mateusz Wierdak.

Chirurdzy ci przebywali w okolicach Rynku Głównego, gdy rozległy się strzały. Jak sami relacjonowali dzień po tragedii, mimo towarzyszącego im strachu, natychmiast ruszyli na ratunek rannym. Wspólnie z policjantami oraz przechodniami udzielali pierwszej pomocy, korzystając z apteczek wyciągniętych z radiowozów. Gdy policjanci dowiedzieli się, że mają do czynienia z chirurgiem urazowym, natychmiast przekazali mu koordynację działań medycznych na miejscu zdarzenia.

Odznaczenia otrzyma również personel medyczny krakowskich placówek, które tej tragicznej doby przyjęły rannych. Wyróżnieni zostaną pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II oraz Szpitala im. Gabriela Narutowicza. Docenieni zostaną także ratownicy medyczni z krakowskiego pogotowia ratunkowego, którzy jako pierwsi docierali na miejsce zamachu. Lekarze wielokrotnie podkreślali, że prawdziwymi bohaterami tamtych chwil byli wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, którzy bez wahania stawili się na dodatkowe dyżury.

Wyróżnienia również dla policjantów

Odznaka Honoris Gratia, którą otrzymają zasłużeni medycy, jest przyznawana od 2005 roku. Pierwszym jej laureatem był kardynał Franciszek Macharski. Władze miasta zapowiedziały również, że w przyszłości planują nadać tytuły Honorowego Obywatela Krakowa dwóm rannym policjantom – starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi oraz Arturowi Morańskiemu.

Pogrzeby ofiar zamachowca w Krakowie

23