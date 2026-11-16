Michał Oksiński przeprowadził zamach w Krakowie. Śledczy szukają motywu zbrodni

Wydarzenia z 7 listopada wstrząsnęły całą Polską, gdy w Krakowie rozegrał się pierwszy we współczesnej historii naszego kraju zamach terrorystyczny. Wcześniej podobne dramaty znaliśmy jedynie z zagranicznych doniesień medialnych, co pozwalało nam czuć się w Europie jak na przysłowiowej bezpiecznej wyspie. Ostatni akt terroru bezpowrotnie zniszczył jednak to poczucie bezpieczeństwa.

W sobotnie popołudnie 24-letni Michał Oksiński wjechał autem prosto na krakowski Rynek Główny i otworzył ogień do setek osób spacerujących w centrum Starego Miasta. W wyniku tej strzelaniny śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście odniosło rany, przy czym stan wielu z nich określono jako bardzo ciężki.

Szaleńczy rajd napastnika zakończył się dopiero po pościgu, dzięki interwencji dwójki bohaterskich funkcjonariuszy policji, którzy w starciu z silnie uzbrojonym agresorem sami niemal stracili życie. Ostatecznie Michał Oksiński zginął na miejscu, stając się siódmą ofiarą śmiertelną wywołanego przez siebie dramatu.

Niedługo później okazało się, że bilans tej tragedii powiększył się o kolejne trzy ofiary. W rodzinnym domu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto zwłoki jego rodziców oraz siostry. Z ustaleń wynika, że cała trójka została zamordowana przez ich syna/brata jeszcze przed tym, jak ruszył on dokonać masakry w sercu Krakowa.

Opinia publiczna nieustannie zastanawia się, co pchnęło 24-latka do tak desperackiego i okrutnego czynu. Sprawa budzi tym większe emocje, że sprawca nie pozostawił po sobie żadnego listu, oświadczenia ani manifestu, który wyjaśniałby jego intencje. Brakuje również jakichkolwiek dowodów na jego powiązania z ugrupowaniami ekstremistycznymi o jakimkolwiek profilu politycznym. Ponadto relacje osób z jego otoczenia nie wskazują, by wcześniej przejawiał on niepokojące zachowania mogące zwiastować taką tragedię. Powraca więc fundamentalne pytanie o powody, dla których dopuścił się tak potwornej zbrodni.

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Dlaczego Michał Oksiński pojechał do Krakowa? W tle siostra Magdalena

W dyskusjach wokół tej tragedii pojawia się opinia dotycząca jednego, niezwykle istotnego, lecz często pomijanego wątku. Chodzi o powód, dla którego Michał Oksiński wybrał na cel ataku właśnie Kraków.

Gdy zamordował swoich bliskich, mógł przecież od razu kontynuować atak w rodzinnych stronach, zwłaszcza że jego dom znajdował się w ścisłym centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Zamiast wyjść na sąsiednie ulice, zdecydował się na ponad dwugodzinną jazdę samochodem do Krakowa, pokonując dystans niemal 200 kilometrów.

Zastanawiające jest, dlaczego obrał akurat taką trasę. Nawet jeśli z jakiegoś powodu zależało mu na zaatakowaniu dużej aglomeracji, znacznie bliżej miał do oddalonych o 60 kilometrów Kielc, będących stolicą jego województwa, lub do Warszawy, która leży w podobnej odległości co stolica Małopolski. Mimo to jego wybór padł jednoznacznie na Kraków.

Według jednej z hipotez zamachowiec pragnął po prostu maksymalnego rozgłosu i z tego powodu zaatakował w niezwykle reprezentacyjnym mieście, które jest rozpoznawalne na całym świecie.

Istnieje jednak również inna teoria, która zwraca uwagę na prywatne powiązania rodziny zamachowca ze stolicą Małopolski. To właśnie w Krakowie na co dzień mieszkała jego 21-letnia siostra Magdalena, która także zginęła z rąk brata. Młoda kobieta studiowała tam na Akademii Sztuk Pięknych, a jej dorobek artystyczny uchodził za bardzo obiecujący i był już pokazywany na kilku wystawach. Część obserwatorów właśnie w tym fakcie upatruje źródła morderczych motywów Oksińskiego.

Niewykluczone, że w 24-latku stopniowo narastała zawiść wobec siostry oraz frustracja wynikająca z faktu, że bliscy podziwiali jej artystyczne osiągnięcia, podczas gdy on sam czuł się odsunięty na boczny tor jako absolwent szkoły zawodowej pracujący w zawodzie tokarza.

Równie dobrze przyczyną tragedii mogły być jednak poważne zaburzenia psychiczne rozwijające się u młodego mężczyzny od dłuższego czasu, których nikt z jego bliskiego otoczenia wcześniej nie zauważył.

Bez dostępu do materiałów śledztwa są to oczywiście wyłącznie przypuszczenia, jednak prokuratura i policja z całą pewnością badają również ten trop. Zarówno organy ścigania, jak i całe społeczeństwo czekają na wyjaśnienie, dlaczego 24-letni mężczyzna z zimną krwią pozbawił życia troje najbliższych członków rodziny, a następnie przejechał autem 200 kilometrów i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów w centrum Krakowa.

Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie nie wynika jedynie z chęci zrozumienia mrocznej psychiki mordercy. Jest to kwestia o fundamentalnym znaczeniu dla powszechnego bezpieczeństwa, ponieważ tylko dokładne poznanie mechanizmów kierujących masowymi zabójcami pozwala w przyszłości skutecznie zapobiegać i w porę identyfikować potencjalnych naśladowców.

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